ASUS ROG markası adı altında dünyada ilklere imza atan iki yeni oyuncu monitörü duyuruldu. ASUS Republic of Gamers (ROG), her biri dünyada ilk olan özelliklere sahip iki yeni oyun monitörünü duyurdu.

Monitörler, ışık hızında yenileme oranları arayan e-spor tutkunlarının yanı sıra çarpıcı renk performansı ve yüksek piksel yoğunluğu arayan kullanıcılara da hitap ediyor. ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG dünyanın ilk parlak WOLED oyun monitörü; ASUS ROG Strix XG27UCG ise dünyanın ilk çift modlu LCD oyun monitörü. ROG ayrıca Swift OLED PG27AQDM için bir aygıt yazılımı güncellemesi de duyurdu.

ROG Strix OLED XG27AQDMG

ROG Strix OLED XG27AQDMG, dünyanın parlak WOLED ekrana sahip ilk oyun monitörüdür. En yeni OLED teknolojileriyle dontılan yansımalı parlak panel, XG27AQDMG’nin her türlü aydınlatma koşulunda canlı renkler, daha keskin görüntüler ve en koyu siyah tonları sergilemesini sağlıyor. Ürün ayrıca önceki nesil ROG monitörlere kıyasla %20’ye kadar daha parlak görseller sunuyor*.

OLED ekranlar inanılmaz renkler ve ışık hızında tepki sunarken, OLED piksellerin elektriksel olarak kontrol edilme şekli nedeniyle Değişken Yenileme Hızı (VRR) etkinleştirildiğinde bazı kullanıcılar görüntüde titreşimle karşılaşabiliyor. Bu durum, yenileme hızındaki büyük dalgalanmalar ve insan gözünün özellikle karanlık sahnelerde göreli parlaklıktaki değişikliklere karşı hassasiyeti nedeniyle daha da artar. Bu sorunu çözmek için yeni ROG Titreşim Önleme teknolojisi, yenileme hızını dikkatlice optimize edilmiş bir aralıkta sabitleyen üç titreşim önleme seviyesi (Güçlü / Orta / Kapalı) sunuyor. Bu da titreşim algısını en aza indirerek daha akıcı ve keyifli bir izleme deneyimi sağlıyor.

Bu 27 inç (26,5 inç görüntülenebilir) QHD (2560 x 1440) OLED oyun monitörü, dudak uçuklatan 240 Hz yenileme hızı, 0,03 ms griden griye (GTG) tepki süresi ve NVIDIA® G-SYNC® uyumluluğuyla süper hızlı ve yırtılmasız görseller sunuyor. Güç adaptörü entegre olan monitörlerin aksine, en yeni ASUS ROG monitörler genel sıcaklığı düşürmek ve OLED panelin ömrünü uzatmak ve ekranda görüntü izi kalması riskini azaltmak için ayrı bir adaptöre sahip. Ayrıca XG27AQDMG’de özel bir soğutucu, ekranda görüntü izi kalması riskini daha da azaltan ASUS OLED Care özellikleri ve mikrofiber temizleme bezi bulunuyor.

Kolaylık sağlamak için XG27AQDMG, masaüstünde minimum yer kaplayan bir tasarıma ve mobil cihazların kolayca erişilebilmesi için yerleşik bir telefon tutucusuna sahip. Tavsiye edilen perakende satış fiyatı 699 ABD doları olan model ve 30 Mayıs 2024‘te satışa sunuldu.

ROG Strix XG27UCG

27 inç 4K ROG Strix XG27UCG, kullanıcıların bir kısayol tuşu aracılığıyla doğal 4K @ 160 Hz görüntüler ile FHD @ 320 Hz görseller arasında kolayca geçiş yapmasına olanak tanıyan çift moda sahip dünyanın ilk LCD monitörü. Bu monitör kullanıcılara mümkün olan en iyi performansı ve görselleri vadediyor. Hızlı IPS 4K panel, inç başına 164 piksel (PPI) piksel yoğunluğuna ve 1 ms GTG tepki süresine sahip.

Bu sayede, benzersiz düzeyde sürükleyicilik için oyunlarda olağanüstü ayrıntılı ve son derece pürüzsüz görüntüler sunuyor. XG27UCG’nin kompakt standı daha fazla konfor için masaüstünde fazla yer kaplamıyor. Üründe ayrıca, mobil cihazları desteklemek için kullanılabilecek bir oluk bulunuyor. XG27UCG, kullanıcılara USB Type-C® Power Delivery, DisplayPort™ 1.4 ve HDMI® 2.1 gibi çok sayıda bağlantı seçeneği sunuyor.

Teknik Özellikler**

ROG Strix OLED XG27AQDMG Ekran Panel boyutu (çaprazlama) 26,5 inç geniş ekran Ekran izleme alanı 590,42 x 333,72mm Panel arka aydınlatma / tür WOLED Ekran yüzeyi Parlak Renk Doygunluğu DCI-P3 %99 / sRGB %135 Gerçek çözünürlük 2560 x 1440 Yenileme hızı 240 Hz Piksel aralığı 0,229 mm Parlaklık 275 cd/m² (%100 APL) Kontrast Oranı 1500000:1 (Tip.) İzleme açısı (CR≧10) 178° (Y) / 178° (D) Görüntü renkleri 1073,7 Milyon (10-bit) Tepki süresi 0,03 ms (Griden Griye) HDR desteği Evet Video Özellikler Renk Kalibrasyonu Evet, e-rapor Tek tip parlaklık ayarı Evet ELMB Evet HDCP Evet OLED titreşim engelleyici Evet GamePlus Var (Nişangah, Zamanlayıcı, FPS Sayacı, Kronometre, Keskin Nişancı) Adaptive Sync Var, G-SYNC® uyumlu ve FreeSync™ Premium Giriş / Çıkış HDMI® 2.0 x2, DisplayPort™ 1.4 , 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A Mekanik Tasarım Eksen Etrafında Dönme -45° ~ +45° Tripod yuvası Evet Telefon tutucu Evet Öne Arkaya Eğme +20° ~ -5° Yükseklik ayarı 0~120mm Dik Çevirme -90° ~ +90° VESA montajı 100 x 1100mm

ROG Hakkında

Republic of Gamers (ROG), ASUS’un kendini dünyanın en iyi oyun donanımları ve yazılımlarını

geliştirmeye adadığı alt markasıdır. 2006’da kurulan ROG, anakartlar, ekran kartları, dizüstü bilgisayarlar,

masaüstü bilgisayarlar, monitörler, ses ekipmanları, route’lar ve çevre birimlerin dahil olduğu, performans

ve kaliteyle öne çıkan yenilikçi bir ürün ailesidir.

ASUS ROG, önde gelen uluslararası oyun etkinliklerine katılır ve sponsor olur. Yüzlerce hız aşırtma rekorunda kullanılan ROG ekipmanları, tüm dünyada oyuncular ve bilgisayar tutkunlarının tercihi olmaya devam ediyor. Şampiyonların tercihiyle ilgili daha fazla bilgi edinmek bu adresi ziyaret edin.

*: SDR modunda %100 beyaz pencere gösteren bir ROG OLED PG27AQDM ile karşılaştırıldığında.

**: Teknik özellikler, içerik ve ürün bulunabilirliği önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir ve ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Gerçek performans uygulamalara, kullanıma, çevresel ve diğer faktörlere göre değişiklik gösterebilir. Teknik özelliklerin tümünü http://www.asus.com adresinde bulabilirsiniz.