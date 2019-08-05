ASUS Radeon RX 5700 XT ve RX 5700 serisi duyuruldu

ASUS Radeon RX 5700 XT ve RX 5700 serisi ekran kartları resmi olrak tanıtıldı. Toplamda beş yeni Radeon serisi ekran kartı duyurulurken, her serinin kendine has özellikleri bulunuyor. Yeni ekran kartları, özel tasarımları sayesinde yüksek güç ve soğutma performansı sunarak, AMD’nin yeni yonga setinde referans tasarıma kıyasla daha yüksek performans sağlıyor. ASUS Radeon RX 5700 ve RX 5700 XT, 1440p çözünürlükte yüksek performans arayan oyuncular için mükemmel bir çözüm sunuyor.

ASUS Radeon RX 5700 XT ve RX 5700 serisi neler?

ROG Strix

ROG Strix Radeon RX 5700 XT ve RX 5700, oyun dünyasının yeni trendi olarak karşımıza çıkan 1440p çözünürlükte, en yeni oyunlarda bile yüksek performans sunuyor. PCB yüzeyindeki bileşenler Auto-Extreme Technology ile lehimlenmiştir ve GPU çipi MaxContact ve hacimli bir soğutucu kullanılarak soğutuluyor. Kartın üzerinde bulunan üç adet fan, Asus’un endüstri lideri Aksiyal fan tasarımını kullanıyor. ROG serisi ayrıca 0dB modu, IP5X toz direnci ve güçlendirilmiş bir kasa gibi daha fazla ek özellik sunuyor.

ASUS TUF Gaming

TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 XT ve RX 5700, dayanıklılıktan ödün vermeden soğutmayı geliştirmek için üç güçlü fan kullanıyor. PCB bükülmesini önleyen sert arka plakalarla korunan ve Auto-Extreme üretimi kullanılarak üretilen kartlar, IP5X standartlarına sahip, birinci sınıf kovan yataklı fanlara sahip olmasıyla göze çarpıyor. Yeni ikili aynı zamanda en yeni TUF ürünleri ile uyumluluğu sağlamak için bir dizi sıkı doğrulama testleri ile de destekleniyor.

ASUS Dual

AMD’nin en yeni oyun deneyimini en saf haliyle sunan ASUS Dual Radeon RX 5700 EVO, Aksiyal fanları ve Auto-Extreme Teknolojisi ile dikkat çekiyor.

Ürünler ne zaman satılacak?

ASUS’un yeni ROG, TUF ve Dual serisi RX 5700 XT & RX 5700 ekran kartları, Eylül ayı içerisinde satışa sunulacak.