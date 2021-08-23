Asus IoT, Akıllı Teletıp arabasına göz takip teknolojisini getirmek için Tobii ile iş birliği yaptığını duyurdu

Asus, X570 anakart ailesine ROG Crosshair VIII Extreme, ROG Strix X570-E Gaming WiFi II, TUF Gaming X570‑Pro WiFi II ve ProArt X570-Creator WiFi modellerini eklediğini duyurdu. ROG Crosshair VIII Extreme, özel oyun veya hız aşırtma sistemleri için mükemmel olan EATX boyutuna en son ROG yeniliklerini sığdırıyor. ROG Strix X570-E Gaming WiFi II oyun ve teknoloji meraklıları için en önemli ROG özelliklerini şık bir platformda sunuyor. Dengeli TUF Gaming X570-Pro WiFi II modeli hızlı ve sade çizgiler taşıyan oyun sistemlerinde yüksek performans göstermeye hazır. ProArt X570-Creator WiFi ise stabil çalışmaya ve geniş bağlantı seçeneklerine ihtiyaç duyan içerik üreticilerine, geliştiricilere ve diğer profesyonellere hitap ediyor.

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Asus’tan dolu dolu özelliklerle yeni anakartlar!

Yeni modellerin tümünde yonga seti için pasif soğutma sistemi, gelişmiş güç performansı ve gelişmiş ağ donanımları sunuluyor. Bazı modellerde Thunderbolt 4 bağlantısı ve hız aşırtma özellikleri bulunuyor. Bu özellikler sayesinde, kendi bilgisayarını toplamak isteyenler, teknoloji tutkunları, oyuncular ve sistem entegratörleri yeniliklerden yararlanabiliyor.

ROG Crosshair VIII Extreme ve ROG Strix X570-E Gaming WiFi II modelleri, her tür iş yükü altında AMD Ryzen işlemcilerinden en iyi şekilde yararlanmak isteyen kullanıcılar için Asus’a özgü yeni Dynamic OC Switcher özelliğine sahip. Şimdiye kadar, Ryzen işlemcilere hız aşırtma yaparken tüm çekirdeklerin saat hızlarını en yüksek seviyeye çekiliyordu. Bu da hafif iş yükleri için büyük önem taşıyan ve sistemin genel performansını etkileyen yüksek hız artışlarını engelliyordu.

Dynamic OC Switcher ise hız aşırtmacıların her iki durumdan da yararlanmasını sağlıyor. Bu özelliğin etkin olduğu uyumlu anakartlarda, hafif yükler için saat hızı artışı sağlayan AMD Precision Boost Overdrive özelliği ile birden fazla çekirdeğin en yüksek hıza çıkarıldığı manuel hız aşırtma arasında otomatik geçiş yapılıyor. Dynamic OC Switcher özelliği ayrıca daha önce piyasaya çıkan ROG Crosshair VIII Dark Hero anakart modelinde de bulunuyor.

BIOS FlashBack özelliği, aygıt yazılımı güncellemelerini işlemci veya bellek olmadan bile yalnızca bir USB cihazıyla yapma imkanı veriyor. ASUS Q-Fan yazılımı ise kullanıcıların fan eğrilerini gürültü ve hava akışı arasında en uygun dengeyi belirleyecek biçimde ayarlamasını sağlıyor. Hem DC hem de PWM fanları tespit edip bunlarla uyumlu olan özel AIO başlıkları ve hibrit fan başlıkları sistem soğutmasına katkı veriyor. Yüksek kaliteli ses yongalarına ve İki Yönlü Yapay Zeka Destekli Gürültü Engelleme Teknolojisine sahip lolan bu anakartlar yüksek ses performansı sunuyor. Estetik görünüm için de Aura Sync RGB aydınlatma ve Gen 2 adreslenebilir başlıklar gelişmiş otomatik tespit özellikleriyle her sisteme kendine özgü bir tarz katıyor.

ROG Crosshair VIII Extreme

ROG Crosshair VIII Extreme, ASUS X570 anakart ailesindeki en gelişmiş donanıma sahip. 90 amperlik 18+2 güç aşamalı VRM, AMD Ryzen 9 5950X işlemcinin 16 çekirdeğine kesintisiz ve verimli güç aktarımı yapıyor. Isı borusuyla bağlı bir çift geniş alüminyum soğutma bloğu ısıyı hızlı ve eşit ölçüde dağıtarak sistemi soğutuyor. Alüminyum giriş/çıkış koruması anakartın estetik görüntüsüne katkı sağlamasının yanı sıra ısı aktarımı için yüzey alanını genişleterek VRM soğutma bloğunun önemli bir parçasını oluşturuyor. Anakartın ortasında yer alan M.2 soğutma bloğunda 2 inç boyutundaki LiveDash OLED ekran yer alıyor. Bu ekran sıcaklık ve voltaj gibi önemli sistem verilerini gösterebiliyor. Kullanıcılar dilerse bu ekrana özel grafikler veya animasyonlar da koyabiliyor. Crosshair VIII Extreme teknoloji tutkunlarının talep ettiği tüm soğutma ve hız aşırtma özelliklerine sahip. Voltaj ölçüm noktaları, dahili denetimler, mod anahtarları ve Q-Code POST açılış kod ekranı gibi özellikler hız aşırtma yaparken sistemin genel bir görüntüsünü sunuyor.

Crosshair VIII Extreme beş adede kadar PCIe 4.0 SSD’ye destek veriyor. Bunlardan biri üstteki M.2 soğutma bloğunun altına, ikisi alttaki M.2 soğutma bloğunun altına ve diğer ikisi ise özel DIMM.2 kartına dik olarak monte edilebiliyor. Soğutma bloklarına yakın olan SSD’ler kesintisiz performans için en uygun sıcaklıklarda kalıyor. Her bir SSD, Q-Latch adı verilen yeni bir mekanizmayla kolayca yerine sabitleniyor.

Crosshair VIII Extreme’deki bağlantı seçenekleri arasında 10G ve 2.5G Ethernet, WiFi 6E ve Bluetooth 5.2 yer alıyor. Anakartta ayrıca iki adet Thunderbolt 4 bağlantı noktası bulunuyor. Bunların her biri 40 Gbps bant genişliği sunmasının yanı sıra tek kabloyla monitör bağlantısı için DisplayPort desteği sunuyor. Her biri 10 Gbps bant genişliği sunan USB 3.2 Gen 2 Type-A bağlantısı yüksek hızlı çevre birimleri için destek sunarken bu girişlerden biri de aygıt yazılımını kolayca güncelleme imkanı veren BIOS FlashBack özelliği için kullanılabiliyor. CMOS temizleme düğmesi ve S/PDIF gibi ses çıkışları arka panelde yer alıyor. Bunların yanı sıra dört adet USB 3.2 Gen 1 Type-A ve iki adet USB 3.2 Type-C bağlantı noktası için dahili başlıklar da bulunuyor. Type-C bağlantılarından biri hızlı şarj için 60 W Power Delivery 3.0 özelliğini destekliyor.

Kapsamlı soğutma sistemleri kurmak isteyen kullanıcılar, Crosshair VIII Extreme’deki dört standart fan başlığından, pompa ve radyatörler için iki çift bağlantıdan ve her biri üç adet uyumlu fanı çalıştırıp kontrol edebilen iki adet HydraNode başlığından yararlanabiliyor. Sıvı girişi, çıkışı ve akışı için sensörlere sahip olan bu bağlantılar, özel döngülere sahip sistemlerin durumunu takip etme imkanı veriyor. Kendi sistemini toplayan kullanıcılar üç adet Gen 2 adreslenebilir RGB LED başlığı, bir adet standart dört pimli RGB bağlantısı ve ARGB ayırıcı ile daha fazla kişiselleştirme olanağına kavuşuyor.

ASUS ProArt X570-Creator

ASUS ProArt X570-Creator WiFi, X570 platformunu kullanan ilk ASUS ProArt anakart. İşleri bilgisayarlarına veya iş istasyonlarına bağlı olan kullanıcılar bu anakartla maksimum performansa ve kararlılığa kavuşuyor. 3D sanatçıları, CAD ve CAM tasarımcıları, ses ve görüntü prodüktörleri ve hatta yazılım geliştiriciler bu anakartın avantajlarından yararlanabiliyor.

ProArt X570-Creator WiFi’da 40 Gbps bant genişliği ve 15 W Power Delivery şarj desteği sunan iki adet Thunderbolt 4 USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Arka panelde yer alan bu bağlantılar görsel ve işitsel cihazlar ile yüksek hızlı harici depolama cihazları için kullanılabiliyor. Paslanmaz çelik arka panelde Thunderbolt ekranlarla uyumlu DisplayPort girişinin yanı sıra dört adet USB 3.2 Gen 2 ve dört adet USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası yer alıyor. Ön panel için bir de ekstra dahili USB 3.2 Gen 2 Type-C başlığı bulunuyor. ProArt X570-Creator WiFi, ağ bağlantısı için 10G ve 2.5G Ethernet ile birlikte WiFi 6E ve Bluetooth 5.2 seçeneklerine sahip.

VRM’in 14+2 güç aşamalı tasarımı ve ProCool II sağlam pimli güç bağlantıları en güçlü Ryzen işlemciler için uygun bir ortam oluşturuyor. VRM güç aşamalarının, X570 yonga setinin ve üç adet M.2 yuvasının geniş soğutma bloklarıyla kaplandığı anakarta Q-Latch mekanizması sayesinde NVMe sürücülerini alet kullanmadan takmak mümkün.

ProArt X570-Creator WiFi modelinin bakır renkli hatları anakartın siyah arka planında dikkat çekiyor. Kullanıcılar üç adet Gen 2 adreslenebilir RGB başlığı ve standart RGB şeridi bağlantısıyla sistemlerinin görünümünü kendilerine özgü hale getirlebiliyor.

Yazılım açısından da zengin olan ProArt X570-Creator WiFi ile birlikte ASUS Control Center Express uzaktan IT takip ve yönetim yazılımı, kullanıcıların sistemi takip ve kontrol edebildiği ProArt Creator Hub uygulaması ve uyumlu monitörlerde renk kalibrasyonu özelliği geliyor.

ROG Strix X570-E Gaming WiFi II

ROG Strix X570-E Gaming WIFI II anakart, kendinden önce gelen modelin özelliklerinin üzerine yenilerini ekleyerek üst düzey bileşenleri, akıllı yazılımları ve yonga seti için pasif soğutma sistemini birlikte sunuyor. İşlemci VRM’inde 12+4 aşamalı bir tasarım ve ProCool II 8+4 pim yedek bağlantılar kullanılıyor.

Üst seviye ROG Crosshair VIII Extreme anakartta olduğu gibi, Strix X570-E Gaming WiFi II modelinde de Dynamic OC Switcher teknolojisi bulunuyor. Kullanıcılar bu teknoloji sayesinde her tür iş yükünde Ryzen işlemcilerinden en iyi şekilde yararlanabiliyor. Dahili Q-Code ekranı, teşhis LED’leri ve OptiMem II iletken dizilimi hız aşırtmacıların en yüksek performansa ulaşmasına yardımcı oluyor. Beş adet fan başlığı, özel AIO ve pompa başlıkları ile zengin soğutma olanakları sunuluyor. Anakartın ortasında ve yonga seti soğutma bloğunun altında yer alan PCIe 4.0 M.2 yuvalarına 110 mm uzunluğunda depolama cihazları yerleştirilebiliyor. Bunların her biri kalın alüminyum soğutma bloklarıyla geliyor.

WiFi 6E ve Bluetooth 5.2 ile en yeni router’lar ve çevre birimleriyle kolay bağlantı imkanı sunuyor. 2.5G ve gigabit Ethernet ise kablolu bağlantı tercih edenlerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Anakartın arka panelinde yedi adet USB 3.2 Gen 2 Type-A ve bir adet USB 3.2 Gen 2 Type-C bağlantı noktası yer alıyor. Dahili başlıklar ile bir adet USB 3.2 Gen 2 bağlantı noktasının yanı sıra iki adet USB 3.2 Gen 1 ve dört adet USB 2.0 bağlantı noktasından yararlanılabiliyor. Anakartta ayrıca iki adet Gen 2 adreslenebilir başlık ve bir çift standart RGB bağlantısı da bulunuyor.

ROG SupremeFX S1220A codec yongası ve entegre kulaklık amplifikatörü, 120 dB sinyal gürültü oranıyla muhteşem ses oynatma kalitesi sunuyor. İki Yönlü Yapay Zeka Destekli Gürültü Engelleme özelliği arka plandaki gürültüyü filtreleyerek oyun oynarken kristal netliğinde sesli iletişim imkanı veriyor.

TUF Gaming X570-Pro WiFi II

TUF Gaming X570-Pro WiFi II anakart 12+2 DrMOS VRM’e ve 8+4 pin ProCool yedek güç bağlantılarına sahip. Geniş alüminyum VRM soğutma blokları ve yeni pasif yonga seti soğutma bloğu hem işlemciyi hem de X570 yonga setini kesintisiz performans için soğuk tutuyor. Metal korumalı ana PCIe yuvası ve tüm M.2 yuvaları PCIe 4.0 arayüzüyle mümkün olan maksimum bant genişliğinden yararlanıyor. Her yuvada yer alan Q-Latch mekanizması SSD’lerin güvenli bir şekilde yerine sabitlenmesini sağlıyor. TUF Gaming X570-Pro WiFi II; 2.5G Intel® Ethernet, WiFi 6E ve Bluetooth 5.2 ile zengin bağlantı seçenekleri sunuyor.

Entegre kulaklık amplifikatörü ve otomatik özdirenç tespiti özelliklerine sahip Realtek AL897 codec oyunlarda ve müzik dinlerken yüksek kaliteli sesler sunuyor. İki Yönlü Yapay Zeka Destekli Gürültü Engelleme özelliği oyunlarda ve video konferans görüşmelerinde net iletişim sağlıyor.

Kullanıcılar TUF Gaming X570-Pro WiFi II tabanlı sistemlerinin görünümünü bir adet Gen 2 adreslenebilir ve iki adet standart RGB başlıkla zenginleştirebiliyor. Dört adet fan başlığı ve özel AIO başlığı ise orta seviye soğutma sistemi kurmayı son derece kolay hale getiriyor.