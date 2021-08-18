Asus, Hindistan’daki online mağazasını açıyor. Böylece müşteriler artık ASUS ürünlerini doğrudan şirketin online mağazası üzerinden satın alabilecek.

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Online mağazaya, önde gelen çevrimiçi satıcılardan biri olan AYR Technologies tarafından hizmet verilecek. Site, ROG (Republic of Gamers) ve Tüketici bilgisayarı dahil olmak üzere birçok ürünü içerisinde barındıracak. Bunların yanı sıra, ROG Phone 5 ve ROG Phone 3 gibi amiral gemisi modeller de online mağazada satışa sunulacak.

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Sunulan Fırsatlar

Asus, ticari müşterilerin GTS Giriş Vergisi Kredisi talep ederek yaptığı alışverişlerde %18’e kadar indirim alabileceğini açıkladı. Şirket, bu girişimin markayla ilgili tüm bilgilerin hazır bulunmasıyla birlikte tüketici deneyimini güçlendirmeyi hedefliyor.

Müşteriler kredi kartı, banka kartı, dijital cüzdan ve daha birçok yöntemle ödeme yapabilecek. 99 RS’den (Hindistan Rupisi) başlayan garanti uzatma paketleri, 499 RS’den (Hindistan Rupisi) başlayan fiyatlarla premium markalı aksesuarlar ve Cashify aracılığıyla değişim gibi fırsatlara da sahip olacak. Bu teklifler, şirkete göre tüm şehirlerdeki tüketiciler için geçerli olacak.

Asus bunlara ek olarak, ücretsiz teslimat, ara sıra promosyon teklifleri, 220’den fazla servis noktasında çağrı merkezi desteği, MyAccount üzerinden gerçek zamanlı durum takibi ve kesintisiz müşteri desteği gibi daha birçok hizmet verecek.

Lansman hakkında yorum yapan Asus Hindistan Sistem İş Grubu Bölge Müdürü Leon Yu: ” Çok kanallı bir varlık, tüketicilerinize iyi hizmet vermenin anahtarıdır ve kapsamlı çevrimdışı ağımız kullanıcılara yenilikçi bir deneyim sunarken, çevrimiçi genişlememiz onların rahat alışveriş yapma ihtiyacına yardımcı olacaktır. Asus e-store’un piyasaya sürülmesi, tüketicilerin genel dijital tecrübelerini yükseltmeye ve tasarlanan anlamlı yenilikleri güçlendirmeye yönelik atılmış olan bir diğer adımdır.”

Atılan bu adımlar ve tanıtılan yenilikçi alışveriş imkanları, Asus’un pazardaki yerini güçlendirmeyi amaçladığını ve daha fazla müşteriye ulaşmak istediğini gösteriyor.

Kaynak: The Indian Express