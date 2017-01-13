ASUS GTX 1050 Ekran Kartı Ailesini Test Ediyoruz

ASUS’un bünyesinde birden fazla 1050 ekran kartı bulunmakta. Bunlar, temelde birbirilerine yakın olsa da kimileri özellik olarak ve de performans olarak fark atmayı başarıyor. Bu cihazları objektif bir teste tabi tutarak aralarındaki farkları sizlere göstermek istedik.

Sizlere her daim en üst seviye donanımlardan bahsedecek değiliz. Kaldı ki bugün Amerikan Doları’nın yükselmesiyle birlikte bu donanımlar ateş pahası hale geliyorlar. Ama size “merak etmeyin, bu görmüş olduğunuz ürünle az harcayacak ama en üst performansı alacaksınız” da demeyeceğiz. Onun yerine daha net, daha objektif sonuçlarla ASUS’un 1050 ailesini sizlere tanıtacağız.

Burada üç farklı ekran kartı var, bu üç farklı kartın temel özellikleri birbirine yakın olsalar da fark gösterdikleri birçok alan bulunuyor. Sizin için en uygun olan kartı seçmeniz için gerekli tüm bilgiler de burada bulunuyor.

FABRİKA ÇIKIŞLI 1050

Değerlendirdiğimiz 1050’ler referans tasarımdan öte, ASUS’un ürettiği üç farklı tasarım aslında. İlki standart, ASUS’un Strix olarak nitelendirdiği model. 2GB’lık olan bu model çekirdekte 1443MHz hıza sahip. Diğer model ise 1050Ti modeli, ki onun da çekirdek hızı 1380MHz ve tek 4GB’lık modeli. Son olarak özel bir model var elimizde, Expedition adında internet kafeler için üretilmiş olan bir ürün. 144 saat aralıksız çalışabilecek olan bu model 1443MHz’lik çekirdek hızına sahip. Bu üç cihazda performans özellikle Strix ve Expedition birbirine yakın olsa da, 1050Ti arada ciddi bir fark yaratabiliyor.

Tabii 1050, bugün 750 serisinden daha da güçlü olması üzerinden yapılan bir reklamla piyasaya sunuldular ama en büyük özellikleri Pascal mimarisiyle geliyor olmaları. Bu cihazlardan hiçbirisi SLI desteklemiyor olmakla birlikte NVIDIA’nın diğer tüm teknolojilerine sıcak bakıyorlar. Buna Gameworks’ü, ShadowPlay’i, GameStream’i, kısaca NVIDIA Pascal’la birlikte gelen tüm teknolojileri dahil edebilirsiniz.

EN İYİ PERFORMANS

Bu cihazların testi için kullandığımız program ise 3DMark. Futuremark’ın bu test yazılımı özellikle oynlarda GPU’nun performansını test edebiliyorsunuz. Bu testin üç farklı önemli kalemi var, bunları da zaten bu sayfalarda grafik olarak görebiliyorsunuz. Test için 3DMark’ın Time Spy demosunu kullandık. Bu demo, DirectX 12’ye özel geliştirilmiş bir test aracı ve bilgisayarları muazzan şekilde yormaya odaklı. Siz grafik ayarlarıyla oynamıyorsunuz, o olması gereken değerlerde çalışıp size FPS değerlerini göstermeyi tercih ediyor. Böylelikle her seferinde doğru ve diğerleriyle tutarlı bir istatistik yakalamış oluyorsunuz.

Üç kalemden bahsetmiştik. İlki genel skor, bu skor aynı zamanda diğer donanımların da önemini gösteriyor. Bizim test sistemimiz Intel i7 4770 3,5GHz işlemciye ve 8GB 1330MHz DDR3 RAM’e sahip. Bu skorlarda en iyi performans doğal olarak 1050Ti’ın oldu. Diğer ekran kartlarını geride bırakan Ti modeli 2523 puanla bu üçlü grubun birincisi. Bu puanın bir şey ifade etmesi içinse şunu belirtmek lazım: Ortalamanın üstü bir oyun bilgisayarı 3362 puan alıyor 3DMark’tan. Sonrasında gelenler 1997 puanla 1050Strix ve 1907 puanla 1050 Expedition.

Sonraki test ise işin FPS değerlerinin ölçüldüğü ilk grafik testi. Aynı demo hareket ederken farklı GPU teknolojilerinin üzerine odaklanılan bu değerin bir ortalaması alınıyor, bu ortalama ile de puan netleşiyor. 1050’lerin ne yazık ki hiçbirisi 3DMark’tan geçer not alamadılar. Yine en iyi model 1050Ti, o da 15,83 fps değer sunabildi. Akıcılıktan uzak bir fps değeri tabii ki bu. Diğer ekran kartları da 1050 Strix’te 12,23 fps, 1050 Expedition’da 11,72 fps değerler verebildiler.

Son testimiz ise yine grafik üstünde yapılan ama kartları biraz daha yoran bir başka grafik testi. Bu değerler daha da düşük kalıyor, ama Grafik Testi 1’deki istatistiklerden sonra Grafik Testi 2 insanı hayal kırıklığına uğratıyor. 1050Ti 13,62 fps alırken 1050 Strix 10,51 fps, son olarak 1050 Expedition 9,95 fps aldı.

Bu nedenle her ne kadar teknolojileri mimari olarak destekliyor olsalar da, 1050 ailesi yüksek performans vermekten uzak cihazlar. Başta söylediğimiz gibi, Nvidia’nın GTX 750 serisinin performansını verebilen bir donanımı var. Evet, 4 ekrana kadar destek ya da 7680 X 4320 çözünürlüğe kadar imkân tanıyor 1050 ailesi. Ama bu mimarinin karşılığını verebilen bir güce sahip değiller. Tabii buna göre de fiyatları var. Doların başını alıp gittiği haliyle bile 1000 TL’nin altında kalan bu üç donanım gerçekten hesaplı. Üstelik 1050Ti modeli 4 GB’lık bir model, bu da cihazın ciddi anlamda performansının artmasına sebep oluyor. Yoksa çekirdek ya da RAM hızlarında büyük bir fark yok (Bu üç model de 1752 MHz’lik RAM saat hızına sahip). Peki ya bu üçlüyü benchmark programlarından alıp gerçek bir oyun ortamına sokarsak ne olur? Bu kasvetli havayı biraz olsun dağıtabilir miyiz?

Açık dünya oyunların şahı, ilk çıkışını 2013’te gerçekleştirmiş olsa bile hâlâ GTA 5 olarak görülüyor. Ondan daha iyisi, daha güzeli, daha başarılısı gelebilir ama o kritik soru hiç değişmiyor: “Bilgisayarım GTA 5’i açar mı?”. İyi haber, bu üç ekran kartının da GTA 5’i, maksimum grafiklerde gayet güzel açıyor olması. 60fps oyunculuğa takılıp kalmadıysa aklınız, 40 civarlarındaki fps değerleriyle sizi idare edebilirler. Bu sayfadaki grafik GTA 5’in kendi benchmark testinde alınan fps değerlerinden bir derleme yapıyor. GTA 5’in benchmark’ı ardı ardına gerçekleşen 5 testten oluşuyor. Bu testlerde görülen en düşük ve en yüksek fps değerlerini sizlerle grafikte paylaştık. Ardından testlerin kendi içlerindeki ortalama fps değerlerinden biz de bir ortalama çıkarıp onu da son kararı vermeniz için grafiğe iliştirdik. Yani dört cihaz da 40fps’nin üzerinde bir görüntü sunabiliyorlar. Burada ilginç olan, minimum fps değerinde Expedition’un standart 1050 Strix’i geçmiş olması. Diğer bir önemli konu ise Expedition ve Strix modellerinin 2GB VRAM ile gelmesi. En yüksek grafik ayarları için 2,7GB’lik bir alana ihtiyaç duyulsa da bu iki kart GTA 5’in altından gayet güzel kalkabildiler. Ama tabii 1050Ti 4GB ile geldiği için daha mantıklı bir seçim olacaktır. Yine de sistem RAM miktarınız kabul edilebilir bir aralıktaysa (örneğin 8 GB ve yukarısı) GTA 5’i oynarken bir sıkıntı çekmeyeceksiniz.

1050 AİLESİ

Gelelim fiyatlara. ASUS’un 1050 Expedition modeli yaklaşık 700 TL’ye, 1050 Strix modeli 930 TL’ye, 1050Ti modeli ise 980 TL’ye bulunabiliyor. Bu değerlerin ithalatçı garantili olarak daha düşükleri de var elbet. 1000 TL’nin hemen altında sonlanan bu üç cihaz da eski bir bilgisayarınıza ucuz bir can aşılamak için doğru tercih. Tabii ki bir 1070 performansı beklemeyin bu cihazlardan. Ama DirectX 12 desteği, HDMI ve DisplayPort çıkışları, ufak devre kartlarına rağmen etkili soğutma sistemleriyle paralarının hakkını veren kartlar. Gücünüz yetiyorsa, sizi 1080’e kadar giden yolda durdurmak bize düşmez elbet. Ama bilgisayarı 5-6 yıllık olan, ekran kartı eskimiş kasalar için giriş seviyesi başarılı çözümler sunuyor Nvidia ve ASUS.