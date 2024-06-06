ASUS, Computex 2024 standında sergileyeceği yenilikçi konseptleri ve yeni tasarımları duyurdu. Bunlar arasında AI PC modelleri, AMD ve Intel anakart prototipleri ve yeni CPU soğutucuları yer alıyor. Son teknoloji anakartlar, işlemci soğutucuları, güç kaynakları, küçük boyutlu bileşenler ve en yeni AI PC’ler ASUS ve ROG stantlarında ziyaretçilerle buluştu.

ASUS ile AI PC’lere hazır donanım

Çığır açan yapay zeka destekli uygulamalar ve özellikler artık hayatımıza girdi ve ufukta çok daha fazlası görünüyor. Dünyanın dört bir yanındaki bilgisayar meraklıları, bu hizmetlerden bulut tabanlı aboneliklerle yararlanmanın yanı sıra yapay zeka araçlarını kendi yapay zeka bilgisayarlarında çalıştırmalarına izin verecek donanımlar arıyor. Computex 2024’te ASUS, kendi bilgisayarlarını toplayan kullanıcıların bu devrimin geleceğini keşfetmek için yararlanabilecekleri bilgisayar donanımlarını sergiliyor. Bir AI PC, gelişmiş yapay zeka özelliklerinin kilidini açmaya hazır bütün bir platform sunuyor. Bu da insanların böyle bir cihazı oluşturma, özelleştirme ve kullanma biçimlerine yepyeni bir yaklaşım getiriyor.

Kullanıcılar bugün bir AI PC oluşturma imkanına sahip. NVIDIA®, son üç nesildir ekran kartlarına özel Tensor çekirdekleri ile yapay zeka özelliklerini dahil ediyor. En yeni 40 serisi GeForce RTX™ GPU’lar, yapay zekayı hızlandırmak için şirketin bugüne kadar sunduğu en gelişmiş donanıma sahip. Seçenekler, uygun fiyatlı ASUS Dual GeForce RTX 4060‘tan en üst düzey ROG Strix GeForce RTX 4090‘a kadar uzanıyor. AMD tarafında ise herhangi bir 6000 serisi veya 7000 serisi Radeon RX grafik kartı yapay zeka için hazır.

ASUS, son nesil anakartlarıyla AI PC’lerin temelini çoktan attı. ASUS Z790 anakart, kullanıcıların AI PC’lerden her an en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak için izleme verilerine gerçek zamanlı olarak tepki veren akıllı kontrollerle deneyimi güçlendiriyor. Örneğin ROG Maximus Z790 Dark Hero anakart; AI Overclocking, DIMM Flex, AI Networking, AI Cooling II ve İki Yönlü Yapay Zeka Destekli Gürültü Engelleme özelliklerini kullanarak en uygun performansı, sessiz ama güçlü soğutmayı ve kristal netliğinde iletişimi sunuyor. DDR5 ve PCIe® 5.0 desteği de kullanıcılara AI PC’lerini günümüzün ve geleceğin en hızlı bellek, depolama sürücüleri ve ekran kartlarıyla güçlendirme olanağı veriyor.

Yapay zekanın gücüyle daha kolay sistem toplama

Günümüzün son teknoloji PC donanımları, kullanıcılara yapay zeka destekli uygulamalarda harika bir deneyim yaşatmaya hazır. ASUS, Computex 2024’teki standında, sistem toplama için adım adım rehberlik sunmak üzere yapay zeka kullanan yepyeni bir araç olan ASUS AI BuildNavigator’ın demo sürümünü de sergiliyor.

Sistem toplama süreci, kullanıcının favori parçalarını seçtiği basit bir arayüzle başlıyor. Kullanıcılar, bileşenleri seçerken veya alternatifleri ararken doğal bir dille yardım isteyebiliyor ve ASUS AI BuildNavigator da kullanıcıların sağladığı parametrelere göre öneriler sunuyor. İşlem boyunca, ASUS AI BuildNavigator bu bileşenlerin uyumluluğunu otomatik olarak değerlendirip örneğin anakartın seçilen kasaya uymaması gibi bir durum olduğunda kullanıcıları uyarıyor.

Kuruluma başlamaya hazır olunduğunda, ASUS AI BuildNavigator kullanıcıya süreç boyunca rehberlik ediyor ve ilgili belgelerden önemli bilgiler getirerek kullanıcıların kılavuzları karıştırmasına gerek bırakmıyor.

Yeni çıkacak ASUS anakartlara ilk bakış

ASUS, Computex 2024’te, 2024’ün ikinci yarısında Arrow Lake ailesi de dahil olmak üzere yeni nesil Intel işlemcilerle uyumlu olacak yepyeni ROG Maximus Hero BTF anakartını sergiliyor. Bir BTF anakart olan bu modelde, kabloları ve telleri gözden uzak tutmak için konektörler kartın arka tarafına gizleniyor.

Kullanıcıların ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF gibi bir BTF grafik kartı takabilmeleri için anakartta ekran kartı yüksek güç yuvası bulunuyor. Ayrıca yakın zama önce tanıtılan ve bilgisayar kurma sürecini basitleştiren PCIe Slot Q-Release Slim özelliği de kartta kullanılıyor. Bu mekanizma sayesinde kullanıcılar ekran kartlarını kullanışsız bir mandala veya bir düğmeye basmaya gerek kalmadan kolayca yuvadan çıkarabiliyor. Ekran kartı kilit mekanizmasına doğru ittirildiğinde PCIe yuvasından otomatik olarak çıkıyor. Böylece bileşen yenilemek ve sisteme bakım yapmak çok daha kolay bir hale geliyor.

ASUS ayrıca Computex 2024’te yeni nesil AMD Ryzen™ masaüstü işlemcileri için hazır olan yeni nesil X870 anakartını da sergiliyor. Üst düzey bir ASUS anakarttan bekleneceği gibi, bu model de kutudan çıkar çıkmaz CPU ve bellek hız aşırtmaya hazır. AI PC devrimi birden fazla ekran kartının gücüyle ölçeklenebilen yeni uygulamalar getirdiğinden, ASUS çoklu GPU desteği sağlamayı planlıyor. ASUS ayrıca ultra hızlı bağlantı konusunda da tüm gücüyle çalışıyor. Kullanıcılar PCIe® 5.0 x16 desteği, 2.5 Gbps Ethernet portu, çok sayıda yüksek hızlı M.2 yuvası ve USB4® desteği bulacak. Ayrıca anakartın arka giriş çıkış panelinde yüksek bant genişliğine sahip bir USB Type-C® bağlantı noktası ve ön panelde de bir Type-C başlığı bulunuyor.

ASUS ayrıca Kingston Technology ve G.Skill’in ikinci nesil sıkıştırmalı bellek modülleri (CAMM2) üzerinde gerçekleştirdiği çalışmaları sergilemekten de heyecan duyuyor. Her iki iş ortağı da bu ürünlerde yüksek hacimli üretime geçmek için özel üretim yöntemleri ve testler uyguladı. ASUS da DDR5 CAMM2 desteğini sunmaktan gurur duyuyor.

Birçok analist CAMM2 teknolojisinin dizüstü bilgisayarlar için potansiyel avantajlarına dikkat çekse de bu bellek modülleri masaüstü bilgisayarlarda da kullanılabiliyor. Öncelikle bu modüller daha ince olduklarından, diğer bileşenler için anakart alanından tasarruf sağlıyor. İkinci olarak, CAMM2 modülleri tek bir modülden iki DIMM’e eşdeğer çift kanallı performans sağlayabiliyor. Küçük form faktörlü (SFF) bir anakart için bu, çok ihtiyaç duyulan alan tasarrufunu performanstan ödün vermeden sağlayabiliyor. Son olarak ASUS, özellikle SO-DIMM ile karşılaştırıldığında CAMM2’nin yüksek kapasitesiyle ilgileniyor. Yeni nesil 32 Gb DRAM yongaları ile CAMM2, modül başına maksimum 128 GB kapasiteye ulaşabiliyor. ASUS, CAMM2’yi 8000 MHz’e kadar istikrarlı performansla destekleyebilen bir ROG Z790 konsept kart üzerinde çalışıyor.

İşlemcileri serin tutmak için yeni seçenekler

Günümüzün üst düzey işlemcileri, teknoloji tutkunlarına göz kamaştırıcı performans sağlamak için önemli miktarda güç çekiyor. Bu kullanıcıların bilgisayarları için mükemmel soğutmaya ihtiyaçları var ve bunu elde etmenin en kolay yolu bir AIO sıvı CPU soğutucusundan geçiyor. Computex 2024’te ASUS; ProArt ve ROG Strix serilerinden yeni AIO soğutucuları, yepyeni Prime LC serisini ve yepyeni Asetek soğuk plakayı tanıtıyor.

Geçtiğimiz sonbaharda ASUS ilk ProArt LC AIO soğutucusu olan ProArt LC 420’yi piyasaya sürmüştü. Şimdi ise ASUS, daha yaygın kullanılan 360 mm radyatörlü yeni bir ProArt soğutucu ekliyor. ProArt LC 360, özellikle içerik oluşturucular için tasarlandı ve sade bir estetik ve güçlü soğutma özellikleri sunuyor. Büyük kardeşi gibi, pompa gövdesi üzerinde sistem yükünü, sıcaklıkları ve fan hızlarını gerçek zamanlı olarak gösterebilen minimalist bir ışıklı ölçüm cihazına sahip. Gelişmiş üç fazlı motor mükemmel soğutma kapasitesi ve daha sessiz çalışma sunuyor. Üç adet mat siyah Alphacool Apex Stealth Metal Power fan, 3000 RPM’ye kadar yüksek performans, düşük gürültü seviyeleri ve kolay bir sistem toplama süreci için papatya zinciri kurulum imkanı sunar.

Yeni ROG Strix LC III ARGB ve ROG Strix LC III ARGB LCD AIO sıvı işlemci soğutucuları, yeni Asetek soğuk plaka ve üstün soğutma performansı sağlayan sağlam bir motorla donatılmış Gen7 V2 pompa ile seriyi yeni zirvelere taşıyor. Bu birinci sınıf ROG ARGB fanlar güçlü hava akışı, optimize edilmiş akustik ve 0dB teknolojisi sunuyor.

Kullanıcılar bu AIO soğutucular için iki estetik seçenek arasından seçim yapabiliyor. ROG Strix LC III ARGB LCD modelleri, pompa gövdesinde sıcaklıklar, fan hızları, voltajlar ve daha fazlası hakkında bilgi veren özelleştirilebilir bir ekran taşıyor. Armoury Crate uygulaması ile bunu kolayca özelleştirmek de mümkün. ROG Strix LC III ARGB soğutucular ise pompa gövdesinin üzerinde aydınlatmalı bir ROG logosuna sahip. Logo kapağı manyetik olarak tutturulduğundan kullanıcılar bunu kolayca döndürebiliyor ve logoyu tercihlerine göre yönlendirebiliyor.

Prime anakart, bilgisayar kasası ve ekran kartı ailesinin estetiğine uygun olarak tasarlanan ASUS Prime LC serisi de tanıtılan modeller arasında. Prime LC 360 ARGB, özel olarak tasarlanmış soğuk plaka ve kurulum sürecini basitleştirmek için önceden monte edilmiş yüksek performanslı RGB fanlar ile güçlü bir ısı dağıtma performansı sunuyor. Pompa gövdesindeki değiştirilebilir sonsuzluk aynası tarzı lens göz alıcı bir stil oluşturuyor. Öte yandan Prime LC 360 ARGB LCD, işlemciyi ve ekran kartını gerçek zamanlı olarak izleme imkanı veren bir ekrana sahip. Modeldeki radyatör, mükemmel basınç ve hava akışı sağlayan yüksek performanslı papatya dizimi fanlar ile donatılıyor.

Son olarak ASUS, Computex 2024’te heyecan verici yeni bir soğutma inovasyonunu sergilemekten heyecan duyuyor. Asetek, yakın zamanda mevcut amiral gemisi modelinden daha iyi performans gösteren yeni bir soğuk plaka geliştirdi ve bu plaka sadece ASUS standında sergilenecek.

Computex 2024’te BTF ile nelerin mümkün olduğunu görün

BTF bilgisayar bileşenleri ekosistemi, kullanıcılara yeni bilgisayarlarının tasarımı için heyecan verici yeni olanaklar sunuyor. Back-To-the-Future gizli konnektör tasarımı anlamına gelen BTF, sistem toplamada bir paradigma değişimini temsil ediyor. Computex 2024’teki ROG standında ASUS, BTF temeli üzerine inşa edilen iki yeni konsepti sergiliyor.

Bunlardan ilki ROG Z22 ITX kasa. Bu benzersiz konsept kasa, ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF’nin tasarımını tam anlamıyla gözler önüne seriyor. Bu kasa sadece ultra temiz BTF estetiğini sergilemekle ve ekran kartı değiştirmeyi inanılmaz derecede kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda daha iyi soğutma için ekran kartını diğer bileşenlerden ayırıyor. Kasanın üç odacıklı düzeni, açık çerçeve tasarımı ve açılı standı ile ROG Z22 oldukça güçlü bir soğutma sunuyor.

İkinci konsept kasa ise kasa modlayıcısı Xikii’nin özel yapım masaüstü bilgisayarı olan FF04 Pro MOD. BTF ekran kartları artık güç kaynağına ayrı bir bağlantı gerektirmediğinden, Xikii bu sistemi daha temiz ve modern hale getirmek için ekran kartını çarpıcı ve yenilikçi bir şekilde entegre etti. 13 litrelik kompakt hacmine rağmen FF04 Pro MOD, sahip olduğu yüksek performanslı bir işlemci ve ekran kartı sayesinde son derece güçlü bir sistem. Harici bir 4,8 litrelik su soğutma ünitesi tüm bunların çalışmasını sağlıyor. Bu modüler cihazda 240 mm radyatör, DDC su pompası ve akış kontrol modülü, mükemmel ısı dağıtımı ve fısıltı düzeyinde sessizlik için mükemmel bir uyum içinde çalışıyor.

ASUS ayrıca AIO soğutucular için BTF bilgisayarların estetiğiyle uyumlu yeni bir konsept üzerinde çalışıyor. Bilgisayarların kabloları ve telleri gözlerden uzak tutulduğundan, kullanıcılar AIO sıvı CPU soğutucusu borularının daha az görüldüğü bir yaklaşım arıyor olabilir. Bilgisayar modlayıcısı JCustom, boruları gizlemek için Stealth Tubing CPU su bloğu kullanıyor fakat burada daha geniş bir kitle için daha pratik olabilecek bir çözüm var. O da pompa muhafazasından doğrudan üste monte edilmiş bir radyatöre gitmek üzere tasarlanmış kısa bir boru. Computex 2024 için ASUS; gelişmiş estetik, aerodinamik montaj ve BTF bileşenleri ve standart yapılarla güzel bir uyum sağlayan bir stil için kısaltılmış boru içeren bir konsept model hazırladı. ASUS, çarpıcı kişiselleştirme olanakları için pompa gövdesini 6,67 inçlik esnek bir ekranla kapladı ve radyatörü olağanüstü hava akışı performansı ve kolay kablo yönetimi için tasarlanmış papatya dizimi yapılabilen ROG fanlarla donattı.

Ultimate Simplicity çekilişi ile BTF sisteminizi kurmaya başlayın

ASUS BTF anakart, ekran kartı ve bilgisayar kasası ekosistemi, sistem toplamada yeni bir çağ başlatıyor. Artık bir bilgisayarın içi, her yöne uzanan görünür bir kablo ve tel karmaşası içermek zorunda değil. BTF bileşenleri sayesinde kullanıcılar, yapım sürecinin başından itibaren bunları gözlerden uzak tutabiliyor. Aerocool, be quiet!, Cooler Master, Corsair, DIY APE, InWin, Lian Li, Phanteks, Silverstone ve Thermaltake gibi çok çeşitli PC kasası üreticileriyle yapılan ortaklık sayesinde kullanıcılar özel BTF PC yapıları için parça seçme konusunda zengin seçeneklere sahip oluyor.

Kullanıcıların BTF kurulumlarına başlamalarına yardımcı olmak için ASUS, 27 Mayıs – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında bir çekiliş düzenliyor. Ödül listesi dopdolu. Bir şanslı talihli ROG Maximus Z790 Hero BTF ve ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF Edition‘ı, bir diğeri ise TUF Gaming Z790-BTF WiFi ve TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti SUPER BTF White Edition’dan oluşan TUF Gaming BTF paketini kazanacak. Kullanıcılar ayrıca ROG Maximus Z790 Hero BTF ve ROG Hyperion GR701 BTF Edition veya TUF Gaming Z790-BTF WiFi ve TUF Gaming GT302 ARGB kombinasyonlarından birini kazanma şansına sahip olabilirler. Ayrıca diğer şanslı katılımcılar da ASUS kampanya ortaklarından bir BTF kasası ve mükemmel bir estetik uyum sağlayan bir BTF anakart kazanacak. Corsair 6500X ve ROG Maximus Z790 Hero BTF anakart, beyaz Cooler Master MasterBox 600 ve TUF Gaming Z790-BTF WiFi ya da InWin D5 ve TUF Gaming B760M-BTF WiFi modelleri de ödül olarak verilecek. Ayrıca ASUS, bir dizi ROG Falchion RX düşük profilli oyun klavyesi, ROG Gladius III Wireless AimPoint oyuncu mouse’u ve ROG Cetra True Wireless SpeedNova oyun kulaklığı da veriyor.

Küçük boyutlu sistem kurmak artık çok kolay

Günümüzde birçok oyuncu, son derece küçük boyutlu (SFF) bir kasada güçlü bir bilgisayar oluşturmayı göze alır hale geldi. SFF-Ready Enthusiast GeForce Kartları ve Uyumlu Kasalar için boyutlandırma yönergeleri, bileşen seçimini kolaylaştırmak için tasarlandı. SFF-Ready yönergelerini karşılayan kasalar ve grafik kartları, kesin bir uyumla sorunsuz bir sistem kurma deneyimi sunuyor.

ASUS, bu yönergelere uyumlu geniş bir GeForce RTX™ 40 Serisi ekran kartı yelpazesi sunuyor. ProArt GeForce RTX 4070, ProArt GeForce RTX 4070 SUPER, ProArt GeForce RTX 4070 Ti SUPER, ProArt GeForce RTX 4080 SUPER, Prime GeForce RTX 4070 ve Prime GeForce RTX 4070 SUPER modelleri SFF-Ready Enthusiast GeForce Kartlar arasında yer alıyor. Bu kartlar sıcaklıkları ve fan gürültüsünü düşük tutarken mükemmel performans sunuyor.

Computex 2024’te ASUS, standında biri çok yönlü ASUS Prime AP201 Temperli Cam kasanın içine yerleştirilmiş ASUS Prime GeForce RTX 4070 SUPER grafik kartına odaklanan, diğeri ise Mini-ITX kasada ProArt GeForce RTX 4080 SUPER’den en iyi şekilde yararlanmak için tasarlanmış iki SFF sistemini sergileyecek. Kasa modlayıcısı Xikii tarafından hazırlanan ve FF04 olarak adlandırılan ProArt sistemi, ProArt GeForce RTX 4080 SUPER’in performansını ve stilini 9,8 litrelik şık bir kasaya kusursuz bir şekilde entegre ediyor. Sistemin tasarımı, en uygun soğutma performansı için işlemciye ve ekran kartına ustaca bağımsız hava akışı sağlıyor. Yaratıcı füzyon tarzındaki bu sistem, açıkta vida olmadan zarif bir estetik elde etmek için zıvana ve zıvana bağlantıları, kayar raylar ve mıknatıslar gibi yöntemler kullanarak montajı ve kablo yönetimini sadeleştiriyor.