ASUS Cerberus Fortus RGB oyuncu faresi inceleme (VİDEO)

ASUS Cerberus Fortus inceleme videomuzda, oyuncular için geliştirilen RGB destekli fareye yakından bakıyoruz.

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ASUS Cerberus Fortus inceleme – özellikler

Hem sol hem de sağ elle kullanmaya imkan veren ürün, dışarıdan baktığınızda RGB aydınlatmaları ile dikkat çekiyor. RGB LED aydınlatmaları yazılım üzerinden kendi isteğinize göre özelleştirebiliyorsunuz. Ayrıca statik, nefes alıp verme, renk döngüsü ve reaktif gibi renk modları arasında da keyfinize göre geçiş yapabilmek mümkün.

50 milyon tıklamaya kadar dayanıklı Omron anahtarlar kullanan ASUS Cerberus Fortus modelinde 400 DPI çözünürlüğe kadar ulaşabilmek mümkün. Ayrıca ürünün üzerindeki DPI tuşu sayesinde kolayca farklı DPI seçenekleri arasında geçiş yapabilmek mümkün. Oyuncu faresinin alt bölümü de bir hayli farklı. Zira magnezyum alaşımlı taban tasarımı, ağırlığı eşit mesafede dağıtarak çok daha kontrollü bir kullanıma imkan sağlıyor.