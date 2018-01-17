Asus ve Bahçeşehir Üniversitesi Espor İçin Güçlerini Birleiştirdi!

Türk espor dünyasında yeni bir gelişme de Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) eSports ve Asus’un Republic of Gamers (ROG) markası arasındaki anlaşma ile gerçekleşti. Asus, BAU eSports’a 2 yıl boyunca teknoloji sponsoru olacağı anlaşmayı yaparken, BAU eSports böylece büyük bir sponsor ile güç birliğine gitmiş oldu

Asus’un oyun dünyasında ön planda olan markalarından Republic of Gamers (ROG) markası ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin espor kulübü BAU eSports, 2 yıl sürecek bir sponsorluk anlaşmasına bugün imza attı. Bu yeni güç birliği sonucunda Asus, BAU eSports’un teknolohi sponsoru olurken, kadrosuna ekipman ve PC laboratuvarı desteği sağlayarak, bu kapsamda gerçekleştirilen tüm etkinliklerde, BAU eSports bünyesinde yer alan Bahçeşehir Üniversiteli esporcu öğrencileri ROG ile daha güçlü hazırlık yapabilecekler.

Konu hakkında Asus Türkiye Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler; “Republic of Gamers (ROG) markamızla gerçekleştirdiğimiz işbirlikleri ile Türkiye’de esporun gelişimine ve esporcuların yetişmesine destek vermeyi hedefliyoruz. Espor ekosistemine yetişmiş insan gücü kazandırmanın ve esporda kariyer imkanlarını artırmanın büyük değer taşıdığına inanıyoruz. Akademik kurumların da bu alana ilgi göstermesi ve eğitimle desteklemesi de çok kıymetli. Bu anlamda, gaming sektöründe lider marka olarak, BAU eSports’u gelecek turnuvalarda ve liglerde destekleyecek olmaktan dolayı çok mutluyuz. İşbirliğimiz ile Türkiye’de esporun daha da güçleneceğine ve bu alanda daha çok oyuncuya kariyer imkanı sağlanacağınca olan inancımız tam.” diye konuştu.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel ise “Espor ve beraberinde yarattığı sektör dijital kuşağın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. BAU olarak eSporu diğer spor dalları gibi görüyor ve destekliyoruz. Bu doğrultuda eSporu profesyonel ve akademik mecralara çekmek amacıyla yetenekli sporculara burs verdik. Şimdi ise ASUS’un desteği ve işbirliğiyle bu alanda dünyanın sayılı üniversitelerinden biri haline gelerek bu ekosisteme yeni oyuncular kazandırmak istiyoruz. Amacımız Türkiye’nin bu alanda dünya arenasında söz sahibi olmasını sağlamak” dedi.

Ülkemizde gitgide büyüyen espor dünyasına küresel bir marka desteği ile çıkan BAU eSpots için aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi’nde Espor Bursu da bulunuyor. Espor ekosisteminde yer alan veya yer almak isteyen öğrencilere %100’e varan burs imkanları sağlayan BAU, böylece ekipman desteğini de Asus üzerinden sağlamış olacak. CS:GO, Overwatch, LoL, Hearthstone, PUBG ve FIFA 18 takımları bulunan BAU eSpots,