Assassin’s Creed Origins’in PC Gereksinimleri Belli Oldu!

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi Assassin’s Creed Origins 27 Ekim 2017’de PC, Xbox One ve Sony PS4 için satışa sunulacak. Peki oyun, PC’nizden ne tür sistem gereksinimleri talep ediyor?

Bir oyunu konsol için optimize etmek, PC için optimize etmekten kolaydır. Zira oyunun; işletim sistemi, yan uygulamalar hatta fare-klavye ikilisi ile senkronize edilmesi gerekir. Kötü optimizasyon bir yapımı oynanılmaz kılabilir. Batman: Arkham Knight’i buna örnek gösterebiliriz. Yapımın PC sürümü gerekli yamalardan önce pek de iyi durumda değildi ve yapımcı, eleştirilerin hedefi olmuştu.

Ubisoft yöneticisi Jose Araiza, Assassin’s Creed Origins hakkında iddialı açıklamalarda bulundu. Araiza, “Oyunun PC sürümü, Ubisoft Kiev’deki PC ekibimiz ve Montreal’deki ana ekip tarafından uyum içerisinde geliştirdi. Oyun yalnızca yazılımsal boyuta değil; PC, fare ve klavye kontrol denklemi dikkate alınarak defalarca kez kontrol edildi. Başarılı bir projeye imza attığımızı düşünüyoruz. Oyun tutkunları keyifli saatler geçirecek.” ifadelerini kullandı.

Şimdi de yapımın sistem gereksinimlerine göz atalım:

Asgari Sistem Gereksinimleri