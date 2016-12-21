Assassin’s Creed’in Filmi Eleştirmenler Tarafından Beğenilmedi

Oyundan beyaz perdeye aktarılan hikayelerin en yenilerinden birisi de Ubisoft’un çok sevilen ve oldukça başarılı Assassin’s Creed serisi.

Michael Fassbender’ın başrolünü oynadığı Assassin’s Creed filminin eleştirmenler tarafından belirlenen ilk inceleme puanları bugün yayınlandı. Film için büyük umutlar besleyen Ubisoft şimdiden derin düşüncelere dalmış olabilir çünkü film oyundan uyarlanmış en kötü film olabilir. Geçen hafta filmin marka yöneticisi Azaizia Aymar yaptığı açıklamada filmin çok başarılı olacağını söylemişti. The Division ve Watch Dogs’u da film haline getirmeyi planlayan Ubisoft bu planlarının üzerinde biraz daha düşünebilir.

Justin Kurzel’in yönettiği ve kadrosunda Michael Fassbender, Jeremy Irons, Marion Cotillard ve Brendan Gleeson gibi yıldızların yer aldığı filmin Metacritic puanı 37. 24 farklı eleştirmenin verdiği puan sonucu filmin 2 pozitif, 12 vasat, 10 negatif yorumu bulunuyor. Başarılı video oyunu serisinin hayranları beyaz perde karşısında hayal kırıklığı yaşayabilir.