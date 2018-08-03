Gameloft ve Lamborghini, Asphalt 9: Legends’ta sürekleyici bir sınırlı süreli etkinlik başlattı.

Etkinliğe katılan oyuncular arasında yapılacak etkinlikte Lamborghini’nin merakla beklenen konsept aracı Terzo Millennio’yu ayrıcalıklı olarak kullanma fırsatına sahip olacak. Ayrıca oyuncular, Lamborghini’nin İtalya’daki genel merkezine seyahat etme şansı da kazanacak.

Lamborghini’nin bu konsept aracı aynı zamanda 3-19 Ağustos 2018 tarihleri arasında Asphalt 9: Legends’ta olacak. Merak edenler yarışmaya katılım şartları ve detaylarına oyun içerisinden ya da Asphalt 9: Legends Facebook sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.