ASLI’ya en güzel HEDİYEYİ kim alacak? (KADINLAR GÜNÜ ÖZEL)

MediaMarkt ve HWP ortaklığıyla hazırlanan dikey şarjlı süpürge rehberi videosunda ve bundan sonraki her ay yayınlanacak MM videosunda bir hediye veriyoruz. Bu videomuzda ise bir kişiye Xiaomi Mi Band 4 akıllı bilekliği çekiliş ile hediye edilecek.

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Çekiliş Şartları;

Hardware Plus ve MediaMarkt Türkiye kanallarını takip etmek ( MM Türkiye; http://bit.ly/3akoBrS)

http://bit.ly/3akoBrS) Bu videoyu beğenmek

Bir akıllı bilekliğe neden ihtiyacınız olduğunu en eğlenceli şekilde yazın (Hediye kazanmanız durumunda size ulaşmak için yoruma Instagram sayfanızı ya da mail adresinizi yazmanız gerekmektedir)

Son katılım tarihi 10 Mart 2020’dir. Bu şartları gerçekleştiren katılımcılar arasında 11 Mart 2020 tarihinde saat 16:00’te Hardware Plus Instagram sayfası üzerinden yapılacak çekilişle kazananlar belirlenerek HWP Instagram sayfasından ve bu videoya atılacak yorum üzerinden açıklanacaktır.

Bu videomuzda son dönemlerin popüler cihazlarından olan dikey şarjlı süpürgeleri konu alıyoruz. Dikey şarjlı süpürge nedir? Ne işe yarar? Klasik süpürgelerden avantajları nelerdir? Neden popüler oldular? gibi soruların cevaplarını ve en iyi dikey şarjlı süpürgelerini ele alıyoruz.

Videoda bahsedilen ürünler;