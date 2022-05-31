2022 yılı için belirlenen asgari ücret ile ne alınır videosunu geçtiğimiz yılın son haftalarında sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise bu listeyi güncelleyerek sizlere bizim tavsiye edip önerebileceğimiz 6 telefon ile beraberiz. Fiyatlarının her gün farklılık gösterebileceği şu anki durumda eğer bu telefonlardan birisini satın almak isterseniz elinizi çabuk tutmak gerekiyor. Peki siz önerdiğimiz modeller hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına bekliyoruz.

realme C25s

6.5 inç IPS LCD HD+ 60Hz 270 PPI

MediaTek Helio G85 4/128

Android 11 Realme UI 2.0

48 MP + 2 MP + 2 MP / 8MP

Mono Hoparlör

6000 mAh 18W

3400 TL

General Mobile GM 21 Pro

6.67 inç IPS LCD FHD+ 60 Hz 395 PPI

MediaTek Helio G90 6/128

Android 11 GMUI

48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP / 16MP

Mono Hoparlör

5000 mAh 15W

3600 TL

OMIX X500

6.67 inç IPS LCD FHD+ 60Hz 394 PPI

MediaTek Helio G80 4/128 – 6/128

Android 11 OMIX UI 11.2

48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP / 16MP

Mono Hoparlör

5000 mAh 18W

3700 TL – 3800 TL

SAMSUNG Galaxy A22 / SAMSUNG Galaxy M22

6.4 inç Super AMOLED HD+ 90Hz 274 PPI

MediaTek Helio G80 4/64 – 4/128

Android 11/ Android 12, One UI 4.1

48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP / 13MP

Mono Hoparlör

5000 mAh 15W

3900 TL / 4250 TL

VIVO Y21s

6.51 inç IPS LCD HD+ 60Hz 270 PPI

MediaTek Helio G80 4/128

Android 11 FunTouch 11

50 MP + 2 MP + 2 MP / 8MP

Mono Hoparlör

5000 mAh 18W

4000TL

Redmi 10 2022

6.5 inç IPS LCD 90Hz FHD+ 405 PPI

MediaTek Helio G88 4/64 – 4/128

Android 11, MIUI 12.5

50MP + 8MP + 2MP + 2MP / 8MP

Stereo Hoparlör

5000 mAh 18W

4050 TL / 4300 TL

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