2022 yılı için belirlenen asgari ücret ile ne alınır videosunu geçtiğimiz yılın son haftalarında sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise bu listeyi güncelleyerek sizlere bizim tavsiye edip önerebileceğimiz 6 telefon ile beraberiz. Fiyatlarının her gün farklılık gösterebileceği şu anki durumda eğer bu telefonlardan birisini satın almak isterseniz elinizi çabuk tutmak gerekiyor. Peki siz önerdiğimiz modeller hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına bekliyoruz.
realme C25s
6.5 inç IPS LCD HD+ 60Hz 270 PPI
MediaTek Helio G85 4/128
Android 11 Realme UI 2.0
48 MP + 2 MP + 2 MP / 8MP
Mono Hoparlör
6000 mAh 18W
3400 TL
General Mobile GM 21 Pro
6.67 inç IPS LCD FHD+ 60 Hz 395 PPI
MediaTek Helio G90 6/128
Android 11 GMUI
48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP / 16MP
Mono Hoparlör
5000 mAh 15W
3600 TL
OMIX X500
6.67 inç IPS LCD FHD+ 60Hz 394 PPI
MediaTek Helio G80 4/128 – 6/128
Android 11 OMIX UI 11.2
48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP / 16MP
Mono Hoparlör
5000 mAh 18W
3700 TL – 3800 TL
SAMSUNG Galaxy A22 / SAMSUNG Galaxy M22
6.4 inç Super AMOLED HD+ 90Hz 274 PPI
MediaTek Helio G80 4/64 – 4/128
Android 11/ Android 12, One UI 4.1
48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP / 13MP
Mono Hoparlör
5000 mAh 15W
3900 TL / 4250 TL
VIVO Y21s
6.51 inç IPS LCD HD+ 60Hz 270 PPI
MediaTek Helio G80 4/128
Android 11 FunTouch 11
50 MP + 2 MP + 2 MP / 8MP
Mono Hoparlör
5000 mAh 18W
4000TL
Redmi 10 2022
6.5 inç IPS LCD 90Hz FHD+ 405 PPI
MediaTek Helio G88 4/64 – 4/128
Android 11, MIUI 12.5
50MP + 8MP + 2MP + 2MP / 8MP
Stereo Hoparlör
5000 mAh 18W
4050 TL / 4300 TL
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