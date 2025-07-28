Araç takip ve filo yönetim teknolojilerinde Türkiye’nin lider markası Arvento, sürdürülebilir yaşama, denizcilik kültürüne ve spora verdiği desteği 2025 yılında da sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları kapsamında, 20-25 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Kıbrıs Arkın Karpaz Gate Marina Etabı’nın sponsoru olan Arvento, yelken sporunun heyecanına ortak oluyor.

Denizcilik camiasının yoğun ilgiyle takip ettiği organizasyon, Marmaris–Karpaz arasında koşulan uzun rota ile Karpaz açıklarında gerçekleştirilen iki şamandıra yarışından oluştu. Yarış, 20 Temmuz’da Marmaris Körfezi’nden start aldı ve Kıbrıs açıklarında, Arkın Karpaz Gate Marina önünde tamamlandı. 25 Temmuz’da düzenlenen ödül töreninde, farklı sınıflarda dereceye giren ekipler kupalarına kavuştu.

Yarış güvenliğinde Arvento imzası

Arvento, dünyanın dört bir yanından yarışçıların yer aldığı ikinci etap mücadelesinde tekne takip sistemi Treyki Yacht ile teknelerin konumlarının anlık olarak izlenmesini sağlayarak organizasyonun en kritik unsurlarından biri olan güvenliği destekledi. Marmaris’ten Karpaz’a uzanan, uzun ve zorlu parkur boyunca teknelerin rotaları, hızları ve koordinat bilgileri sistem üzerinden analiz edildi.

Yarışçılar tarafından tam not alan Treyki Yacht, GNSS teknolojisiyle donatılmış yapısı sayesinde yüksek doğrulukla konum bilgisi sağlarken, IP-K69 standardıyla suya, toza, darbelere ve yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı oluşuyla dikkat çekti. Montaj gerektirmeyen yapısı, düşük enerji tüketimi ve uzun şarj süresiyle yarış boyunca kesintisiz bir deneyim sundu.

Arvento Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Özlem Kapdan, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları’na verdikleri desteği altıncı yılında da devam ettirdiklerini belirterek, “Deniz sporlarını desteklemeyi sadece bir sponsorluk değil, teknolojimizin farklı alanlarda katma değer yaratabileceği önemli bir iş birliği fırsatı olarak görüyoruz. Yelken sporunun barındırdığı strateji, ekip ruhu ve doğayla uyum, Arvento’nun teknoloji vizyonuyla örtüşüyor. Bugün itibarıyla bu sistemle 10.000’in üzerinde deniz aracını takip edebiliyor olmak, denizcilik alanında da güçlü bir çözüm ortağı olduğumuzu gösteriyor. Karada olduğu kadar denizde de yol gösteren bir marka olarak, bu anlamlı yarışın Kıbrıs etabına sponsor olmaktan büyük gurur duyuyoruz. ” dedi.