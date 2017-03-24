Artık Facebook’un Masaüstü Sürümünden Canlı Yayın Mümkün

Facebook’un canlı yayın özelliği mobil platformlardan internet versiyonuna da geçti ve artık masaüstü veya dizüstü bilgisayarlardan kullanılabilir.

Facebook’un laptop ve masaüstü cihazlardan canlı yayın yapma özelliği bir süredir sadece sayfalardaydı ancak şirket şimdi bu özelliği bütün kullanıcılarına açmış bulunuyor. Kullanıcılar direkt olarak webcamlerinden canlı yayın yapabilecek. Kullancılar aynı zamanda yüksek çözünürlüklü yayınlar için çoklu kameralarla ve yayın yazılımları ile bu özelliği kullanabilecek. Bu sayede ekranda çeşitli grafikler, alt yazılar ve benzeri televizyon özellikleri bulunabilecek.

Bilgisayar merkezli canlı yayın özelliğini herkesin kullanımına açmak şirketin canlı yayın ve video platformlarına verdiği önemi gösteriyor. Bu özellikle beraber sosyal medya platformu oyuncular için de önemli bir hal aldı. Oyun yayıncıları ya da izleyicileri için böylelikle yeni bir platform doğmuş oldu. Her bir üye bir Twitch üyesinden farksız durumda.

Canlı yayın özelliği direkt olarak Haber Akışı ve profil sayfası bölümünde durum güncelleme penceresinde yer alıyor. Buradan durum güncellemesi yapar gibi canlı yayın yapmak mümkün. Bilgisayarlardan yapılan canlı yayınlar tıpkı mobil canlı yayınlar gibi Haber Akışı’nda gösteriliyor.