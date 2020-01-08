Arduino Portenta H7 IoT geliştirici kartı tanıtıldı!

CES 2020’ye katılan firmalardan Arduino, yeni geliştirici kartı olan Portenta H7’yi duyurdu. Küçük boyutları ile dikkat çeken Arduino Portenta H7, IoT temelli proje üreten geliştiriciler için basit ve ekonomik bir çözüm sunuyor.

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Geliştiriciler için uygun fiyatlı kart: Arduino Portenta H7

Yüksek hesaplama gücü isteyen uygulamalar için geliştirilmiş Portenta H7, düşük güç tüketimi sayesinde ise enerji verimliği hedefliyor. ARM Cortex-M7 ve Cortex-M4 çekirdeklerinden oluşan çift çekirdekli bir mimariye sahip olan geliştirici kartı, kullanıcısına 480 MHz frekans değeri sunuyor. Bu da temel seviyedeki projeler için yeterli miktarda performans elde edilmesini sağlıyor. Geliştirme kartı, güvenlik tarafında da rakiplerine kıyasla daha farklı ve yenilikçi özelliklere sahip.

Arduino CEO’su Fabio Violente’ye göre Portenta H7, küçük işletmelerin Nesnelerin İnterneti (IoT) projelerine güç verecek kadar performans sunuyor. Kartın IoT haricindeki kullanım alanları arasında CNC işleme cihazı, 3 boyutlu yazıcı ve robotik amaçlı ürün geliştirme çalışmaları da dikkat çekiyor. Çoğu Arduino kütüphanesiyle uyumlu olan Portenta H7; bunun yanı sıra Phyton, Javascript ve Tensorflow Lite programlama dillerini de destekliyor. Sadece USB bellek boyutundaki kartın görüntü aktarımını ise DisplayPort çıkışı sağlıyor.

Şubat ayı içerisinde piyasaya çıkacak olan Portenta H7’nin başlangıç fiyatı 49 dolar olarak açıklandı. Kullanıcılar eğer kart üzerinde USB çıkışı gibi ekstra özellikler isterse 99 dolarlık seçeneği de satın alabilecek. Rakiplerine göre ekonomik bir fiyat etiketi sunan ürünü kişiselleştirmek için pek çok eklentinin geliştirildiği ve bunların ayrıca satışa sunulacağını belirtelim.