Araştırmacılar Okyanus Tabanını Delerek Dünyanın Manto Tabakasına İnecek

Jules Verne’ün İzlanda’da yer alan Snæfellsjökull volkanından başlayan macerası ile hepimiz en az bir defa Dünyanın merkezine inmişizdir.

Japan’s Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC) Dünyanın manto tabakasına inecek. Bu iş için dünyanın en büyük sondaj gemisi olan Chikyu kullanılacak. Bir grup bilimadamı ilk kez manto tabakasına erişmeye çalışacak.

JAMSTEC sondaj işlemine başlamadan önce önümüzdeki Eylül ayında Hawaii’de iki haftalık bir ön çalışma yapacak ve Chikyu ile nereyi deleceklerine karar verecek. Eğer Hawaii olmazsa ekip Kosta Rika ya da Meksika açıklarında denemeler yapacak. Bütün denemeler okyanusta gerçekleştirilecek çünkü yer tabanı, okyanus tabanından iki kat daha sert.

Chikyu, manto tabakasına erişebilmek için okyanus tabanında 4 kilometre, okyanus tabanının altındaki üst manto tabakasında ise 6 kilometre uzunluğunda delik açacak. Gidilecek yolda dünyanın hacminin yaklaşık olarak %84’ü yer alıyor. Bu bölgede silikat kayalar volkanın içerisinde yavaşça yüzüyor. Volkanik aktiviteler bu bölümde başlıyor. Ayrıca manto tabakasındaki tektonik hareketler depremleri oluşturuyor. Japonya hükümeti depremlere yönelik çalışmalar için bu araştırmanın bir kısmını finanse ediyor.