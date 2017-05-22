Apple’ın Bu Seneki iPhone Modeli Büyük Oranda Böyle Olacak

Apple’ın bu sene çıkaracağı iPhone modeli 2014 yılından beri en çok beklenen iPhone modeli ve bunda internette yer alan görsellerin payı büyük.

Apple’ın telefonları 2014 yılından önce internette hiç yer almazdı ve ilk kez tanıtım etkinliğinde görülürdü. Ancak 2014 yılında bir şey oldu ve iPhone 6 ile beraber iPhone modelleri de internete sızar oldu. Bugün alınabilecek en pahalı iPhone bile hala daha yapı olarak 2014’te çıkan modele çok benziyor. Ancak bu sene büyük bir değişikliğin olacağı bekleniyor.

Önümüzdeki eylül ayında şirketin yeni modelleri tanıtması bekleniyor. Şirket genel olarak bir yıl yeni bir tasarıma sahip model çıkarırken bir sonraki yıl görünüş olarak çok benzer ancak donanım olarak daha gelişmiş olan S modelini çıkarıyor. Bu sene bu durum da değişebilir.

Bu sene çıkacak olan telefonun ön ve arkada yer alan 2.5D camın arasında paslanmaz çelik çerçeve olması bekleniyor. Telefonun ayrıca daha büyük boy ekran oranı için OLED ekrana sahip olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bugün yine yeni iPhone modeli olduğu söylenen bir telefonun görselleri paylaşıldı. Bu görseller daha önce yayınlanan fotoğraflara ve çizimlere çok benziyor. Paylaşılan görsellerden ön tarafta ana ekran tuşu yok. Yeni iPhone’da TouchID özelliği büyük ihtimalle ekranın içinde yer alacak.

İşte BGR sites tarafından paylaşılan görseller;