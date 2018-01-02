Apple’ın Netflix’i Satın Alma İhtimali %40

ABD Başkanı Donald Trump’un kabul ettirdiği yeni vergi kesintisi sayesinde Apple’ın eline Nexflix ve daha pek çok şirketi satın alabilecek devasa bir para geçiyor!

2018 yılına girdiğimiz şu günlerde ilk bomba teknoloji devi Apple ile dünyaca ünlü yayın şirketi Netflix’ten geldi. Daha öncesinde de söylentiler halinde ortaya atılan “Apple Netflix’i satın alacak” sözleri için şimdi Business Insider sitesinde doğruluk payı %40 olarak açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın şirketlere yönelik vergi kesintisi yasasının parlamentodan geçmesi ile Citi analizcileri Jim Suva ve Asiya Merchant, Apple’ın Netflix’i satın alma olasılığının %40’a fırladığını belirtti.

Yasa içerisinde bulunan ve şirketlerin bir seferliğe mahsus olarak faydalanacakları “Denizaşırı ülkelerdeki yüklü miktar şirket parasını ülkeye geri sokarken vergi indirimi” maddesi Apple’a (ve benzer şirketlere) yüklü miktarda parasını vergiye maruz kalmadan ülkeye sokarak farklı şirketleri almasına olanak sağlıyor. Nitekim hesaplanan rakamlara göre Apple’ın ABD harici bölgelerde kazandığı toplam 252 milyar dolar parası mevcut. Vergi kesintilerinden dolayı bu zamana kadar parayı ABD’ye geri sokamayan Apple bir anda yüklü bir paraya kavuşacak.