Apple
Apple’ın Kârı, COVID-19 Kısıtlamaları Hafifledikçe Neredeyse İki Katına Çıkarak 21,7 Milyar Dolara Yükseldi!
Apple CEO’su Tim Cook, “Bu çeyrek, Amerika Birleşik Devletleri ve dünyadaki tüketiciler için artan bir iyimserlik duygusu gördü ve yenilenmiş bir umut yarattı.”
Apple Salı günü yaptığı açıklamada, tüketici harcamalarındaki iyileşme ve pandemi kısıtlamaları hafifledikçe “büyüyen iyimserlik duygusu” nedeniyle az önce sona eren çeyrekteki kârının neredeyse iki katına çıktığını söyledi. Kaliforniya teknoloji devinin kârı, iPhone satışlarındaki ve giderek daha önemli hale gelen dijital hizmetlerindeki büyümeyle 21,7 milyar dolara yükseldi.
Gelir, bir yıl öncesine göre yüzde 36 artarak 81,4 milyar dolara ulaştı ve bu, teknoloji titanının üçüncü mali çeyreği için şimdiye kadarki en iyi rakamdı.
CEO Tim Cook bir konferansta verdiği demeçte, “Teknolojimizin, müşterilerimizi bağlı tutmada önemli bir rol oynamaya devam etmesinden özellikle memnunuz.” şeklinde bir açıklama yaptı.
Cook, pandemi kısıtlamalarının hafifletilmesinin dünyanın birçok yerinde tüketici harcamalarını arttırmaya yardımcı olduğunu ve Apple’ın bundan faydalandığını söyledi.
Tüketiciler süper hızlı 5G kablosuz ağlar için yeni cihazlar aradıkça Apple’ın büyümeye devam edebileceğini söyleyerek sözlerine devam etti.
“5G’nin henüz çok başlarındayız ancak inanılmaz performansı ve hızı şimdiden insanların teknolojimizden en iyi şekilde nasıl yararlanabilecekleri üzerinde önemli bir etki yarattı” dedi.
“Müşteriler, süper yüksek hızlı 5G hızı için iPhone 12’yi seviyor.”
Hindistan pazarı hakkında konuşan Cook, “Meksika, Brezilya, Şili, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Hindistan, daha önce bahsettiğim gibi Çin, Tayland, Malezya, Vietnam ve Kamboçya’da Haziran çeyreği rekorlarını kırdık. Ve aklınızda bulunsun ki, hala SE’miz var. Bir yıl önce piyasaya sürdük ama bugün hala aynı çizgide ve bir nevi giriş fiyatı noktamız. Bu yüzden hepsinin yaptıklarından memnunum ve sanırım ağırlamak istediğimiz insan türlerini barındırmak için bu fiyat aralığına ihtiyacımız var. Ve böylece, gerçekten iPhone’a geçmek isteyen ilk alıcılar ve satın alabilecekleri en iyi iPhone’u isteyen profesyonel alıcılar için bir şeyimiz var.” diye ekledi.
Apple hisseleri, çoğu tahminden daha güçlü olan sonuçların ardından piyasa sonrası işlemlerde çok az değişti.
iPhone satışlarından sağlanan gelir %50 civarında arttı ve dijital ödemeler, müzik, televizyon yayını ve oyun oynama gibi hizmetlerinde artışlar kaydetti.
Sonuçlar, Apple ve diğer teknoloji devlerinin, pandemi sırasında artan kilit ekonomik sektörlerdeki hakimiyetleri için dünyanın dört bir yanındaki antitröst (tekelciliğe karşı) uygulayıcılarının artan baskısıyla karşı karşıya kalmasıyla geldi.
‘Altın Madalya’
Üçüncü Köprü araştırma firmasından Scott Kessler, Apple’ın küresel yarı iletken eksikliğine rağmen momentumunu koruyabildiğini ve gelir akışını çeşitlendirmede önemli olan hizmetlerdeki büyümesini sürdürdüğünü söyledi.
Kessler bir araştırma notunda çip kıtlığının “%50 artan iPhone satışlarını etkilemediğini” söyledi.
“Son birkaç yılda şirket için ana tema, hizmet tekliflerinin ve ilgili gelirlerin ortaya çıkması olmuştur. Hizmetler, gelirlerin %20’sinden fazlasını oluşturuyor ve istikrarlı bir büyüme kaynağı oldu.”
Wedbush Securities’den Daniel Ives, Apple’ın hisse fiyatlarını artırmaya yardımcı olması gereken beklenenden daha güçlü sonuçlar verdiğini söyledi.
Ives, müşterilere bir notta, “Genel olarak, bunu Apple’ın çeyrek boyunca gösterdiği bir ‘altın madalya’ performansı olarak nitelendireceğiz, özellikle de çip kıtlığını göz önünde bulundurduğumuzda,” dedi.
“Bu çeyreği esasen 5G süper döngüsünün ikinci yarısı ve arka bölümünün başlangıcı ve Apple için bir ‘noktayı koy’ çeyreği olarak görüyoruz.”
Ives, Apple’ın hizmetlerini artırmada güç gösterdiğini ve Çin de dahil olmak üzere küresel olarak büyümeyi yönettiğini söyledi.
“Çip kıtlığı çeyrek boyunca Apple için bir sorun olsa da, iPhone ve hizmetlerin bu çeyrekteki gücünün, Street’in üç ay önce beklediği kısa vadeli zayıflıkları etkisiz hale getirdiğine inanıyoruz” dedi.
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Apple
Apple M1X ve M2 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!
Geçtiğimiz haftalarda Apple’ın, yeni MacBook Pro’yu bu yıl içerisinde M1X çipiyle piyasaya süreceği sızıntılarla ortaya çıkmıştı. Firma, gelecek yıl ise üzerinde çalıştığı M2 çipiyle birlikte yeni MacBook Air serisini tanıtacak.
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Apple M1X ve M2 çipleri hangi teknik özelliklere sahip olacaklar?
Apple M1X platformu, Apple M1’i üretmek için kullanılan 5 nm üretim sürecinin güncel haliyle geliştiriliyor. Bu 5 nm üretim süreci TSMC N5P olarak adlandırılıyor. Apple M1X’in 8 adet büyük ve 2 adet enerji tasarruflu çekirdeği bulunmakta. Mevcut M1 çipi, 4+4 çekirdek yapılandırmasını kullanıyor. Bununla birlikte GPU tarafındaki çekirdek sayısı da iki veya dört katına çıkacak. Hatta bazı kaynaklar, Apple M1X’li yeni bir Mac Mini’nin çıkabileceğini söylüyor.
Apple M2 ise merkezi işlem ünitesinde daha az çekirdeğe sahip olacak. Ancak platform, yeni bir mimari ve iş akışına geçecek. Bu da daha yüksek saat hızları ve performans anlamına geliyor. Daha önce Nikkei Asia tarafından sızdırılan bilgiler, gelecek yıl Apple’ın 3 nm’ye geçeceğini gösteriyordu. Bu sızdırılan bilgilerin Apple M2 çipe ait olması muhtemel gözüküyor. Aynı zamanda mevcut raporda, Apple M2 tabanlı cihazların pasif soğutma ile geleceği de söyleniyor. Apple M1X’li cihazlar ise tek fan ile satışa çıkacak.
Mini LED ekranlı yeni Apple MacBook Pro, Eylül ayında piyasaya çıkacak!
DigiTimes’a göre Apple’ın yeni nesil MacBook Pro bilgisayarları, bu yıl Eylül ayında resmi olarak satışa çıkacak. Bu bilgisayarların Mini LED panellere sahip olacağını biliyoruz. Mini LED ekranlı dizüstü bilgisayarlar, gelecekte kullanıcıların en çok tercih edeceği panel türleri arasında yer alacak. Bu teknoloji, yerel karartma sağlayan küçük LED’lerin kullanımına dayanıyor. Mini LED paneller, daha gerçek siyahlara ve düşük güç tüketimine sahipler. Bu nedenle, yeni nesil MacBook Pro’ların büyük rağbet görmesi muhtemel gözüküyor.
MacBook Pro’nun 14 inç ve 16 inçlik iki modeli bulunacak. Cihazların, sekiz yüksek performanslı çekirdek ve iki adet enerji tasarruflu çekirdek ile ARM tabanlı M1X işlemcisini kullanacağı belirtiliyor. Bu işlemci, 64 GB’a kadar RAM desteği ile gelecek. Yeni nesil MacBook Pro, Thunderbolt ve HDMI çıkışına da sahip olacak. Ayrıca bir adet SD yuvası ve MagSafe şarj konektörünün de cihazın üstünde bulunması yüksek ihtimal. Eylül ayında tanıtılması planlanan cihazın, Ekim ayında satışlara başlaması bekleniyor.
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Apple
macOS 12 Monterey ile gelen değişiklikler neler?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Apple yazılım tarafında yaptığı gelişmeleri duyurdu. Peki macOS tarafında macOS 12 Monterey ile birlikte neler değişti? Gelin yeni detaylara birlikte göz atalım.
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İçindekiler
Apple, her yıl ivmesini daha da fazla artırmak istiyor
27 inçlik iMac ve MacBook Air özelindeki güncellemelere ek olarak; yeni bir MacBook Pro ailesini de (14 ve 16 inç olmak üzere) görmeye başlayacağız. Ve bu cihazların, Apple’ın çok büyük sükse yaratan işlemcileri M1X veya M2 ile geleceği konuşulmakta. Apple adına ufukta görünen çok fazla donanım geliştirmesi olsa da; Apple bunlarla sınırlı kalmayarak yazılım tarafında da elini güçlendirmeyi ve şirket olarak ivmesini daha da fazla artırmayı amaçlıyor. Bu atılımın en önemli unsurlarından biri de tabi ki Monterey olarak bildiğimiz macOS 12. Monterey, WWDC 2021’de duyuruldu. Peki yeni macOS bakalım neler içeriyor?
Tam adıyla macOS 12 Monterey, adını California’nın bir sahil şeridinden alıyor. Peki macOS 12 Monterey ne zaman kullanıma açık olacak? macOS 12 için Beta sürümü geliştiriciler için şimdiden (7 Haziran 2021’de) yayınlanmış olsa da; son kullanıcı için yayınlanma zamanının 2021 yılının sonbaharında olması bekleniyor. macOS 12 Açık Beta’nın da, Beta sürecine dahil olmak isteyen son kullanıcılara Temmuz ayında açılması bekleniyor. Beta sürecine katılmak istemeyen kullanıcılar da muhtemelen Ekim ayında macOS 12 güncellemelerini stabil bir şekilde alabilecekler.
Hangi Mac cihazlar macOS 12 Monterey güncellemesini alabilecek
Intel tabanlı Mac cihazlar da macOS 12’ye dahil olmak üzere,
- iMac: 2015 ve sonrası
- iMac Pro: 2017 ve sonrası
- MacBook Air: 2015 ve sonrası
- MacBook Pro: 2015 ve sonrası
- Mac Pro: 2013 ve sonrası
- Mac mini: 2014 ve sonrası
- MacBook: 2016 ve sonrası
Peki yeni macOS’te yenilikler neler?
AirPlay
AirPlay Mac cihazlarda da kullanıma açık. Böylelikle Mac’inizi veya MacBook’unuzu bir hoparlör veya bir monitör gibi kullanabileceksiniz. Daha açık konuşmak gerekirse; iPhone’unuz veya iPad’inizde anlık olarak yaptığınız her şeyi Mac’inizle de paylaşabileceksiniz.
FaceTime
iOS 15 gibi macOS 12 Monterey de, birtakım yeni FaceTime güncellemelerine kavuştu. Apple’ın “Spatial Audio” adını verdiği teknolojiyle artık FaceTime’daki konuşmacının sesi, bulunduğu pozisyondan gelecek. Yani kameraya karşı aldığınız pozisyona göre, sesiniz de karşı tarafa o yönden gidecek. Ayrıca yeni gelen “Voice Isolation” eklentisiyle de, geri plandaki gürültüler ve seslerin önüne geçilebilecek. Bu sayede FaceTime üzerinden yaptığınız görüşmelerde herhangi bir şekilde çevre gürültüsüne maruz kalmayacaksınız.
Focus
Focus, iOS 15’te olduğu gibi macOS 12’nin de bir parçası olacak. Bir şeye odaklandığınız zaman herhangi bir bildirim görmenize ve işinize odaklanmanıza yardımcı olan Focus özelliği, bildirimleri filtreleyebilmenizi de sağlıyor. Baktığımız zaman Focus’un, “Rahatsız Etmeyin” modunun daha gelişmiş bir versiyonu olduğunu da söyleyebiliriz. Ayrıca Focus, bütün Apple cihazlarınızla senkronize olarak; bütün cihazlarınızı aynı anda bu moda alabilmenizi sağlıyor.
Notes
Notes tarafındaysa yine birtakım yenilikler mevcut. Bunların en çok öne çıkanı da “Quick Notes” tarafında. Hızlı ve pratik bir şekilde notlar alabilmenizi sağlayan Quick Notes not tutma alışkanlıklarınızı geliştirebilmeniz için de sizlere yardımcı olacaktır. Ayrıca Safari’den ve Maps’ten de herhangi bir linki veya lokasyonu not defterinize gömülü hale getirebiliyorsunuz. Yeni “Colloborative Mod’la” da aynı anda birçok kişi aynı not defterini kullanabildiği gibi; hangi kullanıcının not defteri üzerinde ne değişiklik yaptığı da görülebiliyor.
Safari
Safari’deyse tasarım anlamında bir takım değişiklikler var. Özellikle sekmeler kısmında yapılan değişiklikle gezinmekte olduğunuz web sayfasını daha geniş bir şekilde görebilmeniz amaçlanmış.
Universal Control
Nihayet Universal Control, Mac cihazları ve iPad’leri birbiri üzerinden kontrol edebilmemizi sağlayabilecek. macOS üzerinde farenizi oynatarak; iPad’inizi 2. bir ekran gibi de kullanabileceksiniz. Böylelikle 2 cihaz da eş zamanlı olarak birbirine senkronize olarak çalışabilecek. Sürükle – bırak özelliğiyle de hızlı bir şekilde bütün dosyalarınızı cihazlarınız arasında kolaylıkla aktarabileceksiniz. Üstelik bütün bunlar için herhangi bir kurulum vesaire bir işlem yapmanıza gerek de yok.
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