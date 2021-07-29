Apple’ın Kârı, COVID-19 Kısıtlamaları Hafifledikçe Neredeyse İki Katına Çıkarak 21,7 Milyar Dolara Yükseldi!

Apple CEO’su Tim Cook, “Bu çeyrek, Amerika Birleşik Devletleri ve dünyadaki tüketiciler için artan bir iyimserlik duygusu gördü ve yenilenmiş bir umut yarattı.”

Apple Salı günü yaptığı açıklamada, tüketici harcamalarındaki iyileşme ve pandemi kısıtlamaları hafifledikçe “büyüyen iyimserlik duygusu” nedeniyle az önce sona eren çeyrekteki kârının neredeyse iki katına çıktığını söyledi. Kaliforniya teknoloji devinin kârı, iPhone satışlarındaki ve giderek daha önemli hale gelen dijital hizmetlerindeki büyümeyle 21,7 milyar dolara yükseldi.

Gelir, bir yıl öncesine göre yüzde 36 artarak 81,4 milyar dolara ulaştı ve bu, teknoloji titanının üçüncü mali çeyreği için şimdiye kadarki en iyi rakamdı.

CEO Tim Cook bir konferansta verdiği demeçte, “Teknolojimizin, müşterilerimizi bağlı tutmada önemli bir rol oynamaya devam etmesinden özellikle memnunuz.” şeklinde bir açıklama yaptı.

Cook, pandemi kısıtlamalarının hafifletilmesinin dünyanın birçok yerinde tüketici harcamalarını arttırmaya yardımcı olduğunu ve Apple’ın bundan faydalandığını söyledi.

Tüketiciler süper hızlı 5G kablosuz ağlar için yeni cihazlar aradıkça Apple’ın büyümeye devam edebileceğini söyleyerek sözlerine devam etti.

“5G’nin henüz çok başlarındayız ancak inanılmaz performansı ve hızı şimdiden insanların teknolojimizden en iyi şekilde nasıl yararlanabilecekleri üzerinde önemli bir etki yarattı” dedi.

“Müşteriler, süper yüksek hızlı 5G hızı için iPhone 12’yi seviyor.”

Hindistan pazarı hakkında konuşan Cook, “Meksika, Brezilya, Şili, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Hindistan, daha önce bahsettiğim gibi Çin, Tayland, Malezya, Vietnam ve Kamboçya’da Haziran çeyreği rekorlarını kırdık. Ve aklınızda bulunsun ki, hala SE’miz var. Bir yıl önce piyasaya sürdük ama bugün hala aynı çizgide ve bir nevi giriş fiyatı noktamız. Bu yüzden hepsinin yaptıklarından memnunum ve sanırım ağırlamak istediğimiz insan türlerini barındırmak için bu fiyat aralığına ihtiyacımız var. Ve böylece, gerçekten iPhone’a geçmek isteyen ilk alıcılar ve satın alabilecekleri en iyi iPhone’u isteyen profesyonel alıcılar için bir şeyimiz var.” diye ekledi.

Apple hisseleri, çoğu tahminden daha güçlü olan sonuçların ardından piyasa sonrası işlemlerde çok az değişti.

iPhone satışlarından sağlanan gelir %50 civarında arttı ve dijital ödemeler, müzik, televizyon yayını ve oyun oynama gibi hizmetlerinde artışlar kaydetti.

Sonuçlar, Apple ve diğer teknoloji devlerinin, pandemi sırasında artan kilit ekonomik sektörlerdeki hakimiyetleri için dünyanın dört bir yanındaki antitröst (tekelciliğe karşı) uygulayıcılarının artan baskısıyla karşı karşıya kalmasıyla geldi.

‘Altın Madalya’

Üçüncü Köprü araştırma firmasından Scott Kessler, Apple’ın küresel yarı iletken eksikliğine rağmen momentumunu koruyabildiğini ve gelir akışını çeşitlendirmede önemli olan hizmetlerdeki büyümesini sürdürdüğünü söyledi.

Kessler bir araştırma notunda çip kıtlığının “%50 artan iPhone satışlarını etkilemediğini” söyledi.

“Son birkaç yılda şirket için ana tema, hizmet tekliflerinin ve ilgili gelirlerin ortaya çıkması olmuştur. Hizmetler, gelirlerin %20’sinden fazlasını oluşturuyor ve istikrarlı bir büyüme kaynağı oldu.”

Wedbush Securities’den Daniel Ives, Apple’ın hisse fiyatlarını artırmaya yardımcı olması gereken beklenenden daha güçlü sonuçlar verdiğini söyledi.

Ives, müşterilere bir notta, “Genel olarak, bunu Apple’ın çeyrek boyunca gösterdiği bir ‘altın madalya’ performansı olarak nitelendireceğiz, özellikle de çip kıtlığını göz önünde bulundurduğumuzda,” dedi.

“Bu çeyreği esasen 5G süper döngüsünün ikinci yarısı ve arka bölümünün başlangıcı ve Apple için bir ‘noktayı koy’ çeyreği olarak görüyoruz.”

Ives, Apple’ın hizmetlerini artırmada güç gösterdiğini ve Çin de dahil olmak üzere küresel olarak büyümeyi yönettiğini söyledi.

“Çip kıtlığı çeyrek boyunca Apple için bir sorun olsa da, iPhone ve hizmetlerin bu çeyrekteki gücünün, Street’in üç ay önce beklediği kısa vadeli zayıflıkları etkisiz hale getirdiğine inanıyoruz” dedi.