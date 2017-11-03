Apple’ın Kablosuz Şarj Cihazı 200 Dolar Olacak!

Apple’ın iPhone 8, iPhone X, Apple Watch ve AirPods kulaklıkları için geliştirdiği AirPower adlı şarj cihazı 200 Dolar fiyata sahip olacağı konuşuluyor.

Apple, kullanıcıları tarafından pek dillendirilmese de sektörün en popüler yeniliği olan kablosuz şarj özelliğini nihayet yeni iPhone 8 serisi ve iPhone X ile bu özelliği ekledi. Fakat bunun için her ne kadar Qi standardını destekleyen bir şarj cihazına ihtiyacınız olsa da Apple tarafında AirPower kablosuz şarj padini almanız gerekmekte.

AirPower

Kablosuz şarjı ilk kullanan firma Apple değil, fakat rakiplerine göre daha işlevsel bir ürün tanıttıklarını inkar edemeyiz. AirPower sayesinde iPhone, Apple Watch ve AirPods kulaklıklarınızı kablo karmaşası olmadan tek bir yerde ve üçünü de aynı anda şarj edebilirsiniz. Bu nedenle kendini diğer kablosuz şarj istasyonlarından ayıran AirPower, 2018 yılında piyasaya sürülecek.

Peki bu AirPower güzel ama fiyatı ne kadar?

İşte tam bu konuda bir sorun ile karşılaşıyoruz. Apple tarafından tanıtılan AirPower’ın fiyatı için resmi bir açıklama yapılmadı, fakat ThinkApple sitesi AirPower’ın Polonyalı tedarikçi X-Kom da 999 Zloti fiyat etiketiyle listelendi. Polonyalı tedarikçiye baktığımızda ürünün 274 Dolar’a denk geldiğini görmemize rağmen, ThinkApple Air Power’ın Amerika’da 200 Dolar seviyesinde çıkacağını belirtmiş. Türkiye’de yaklaşık olarak 750TL bandında olması beklenen cihazın 2018 yılında açıklanacağı resmi fiyatı ise merak konusu.