Apple’ın Apple etkinlikleri ve App Store’dan sorumlu Phil Schiller, platformdaki son gelişmelerin ardından Twitter hesabını devre dışı bıraktı.

While I expect lots of leeway, there is a real scenario in which Apple/Google remove Twitter because of content moderation issues or because Twitter decides to bypass the 15%-30% cuts. Notably, we appear to now know how Apple’s App Store chief feels about the new Twitter. https://t.co/PCjOEsWA1L pic.twitter.com/LWjFCgxINA — Mark Gurman (@markgurman) November 20, 2022

Schiller hesabını genellikle yeni Apple ürünlerini, hizmetlerini, yazılımlarını ve girişimlerini tanıtmak ve müşterilerle etkileşimde bulunmak için kullanıyordu. Ancak Bloomberg’den Mark Gurman’ın Twitter’da belirttiği üzere Schiller’in hesabı artık mevcut değil. Hesabın 200.000’den fazla takipçisi vardı ve hesabın 4 Kasım tarihli bir web arşivine göre Kasım 2008’de oluşturulmuştu.

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Dün Twitter CEO’su Elon Musk, eski Başkan Trump’ın hesabının Ocak 2021’de askıya alınmasının ardından platformda yeniden kullanıma açılacağını duyurdu. Apple’ın CEO’su Tim Cook yakın zamanda verdiği bir röportajda Twitter’ın geleceği ve sosyal medya platformunun Apple ile ilişkisi hakkında yorumlarda bulundu. Röportaj sırasında Cook, Twitter’ın yeni yönetim altında moderasyon standardını koruyacağına dair umudunu koruduğunu söyledi.