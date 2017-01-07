Apple Yeni Perakende Mağazasını Güney Kore’de Açıyor

Apple cuma günü yaptığı açıklama ile beraber Samsung’un anavatanı olan Güney Kore’ye perakende mağazası açacağını duyurdu.

Apple’ın bugüne kadar Kuzey Kore’de bir mağaza açmamış olması da son derece şaşırtıcı şeylerde bir tanesi. Bugüne kadar iki lisansı yer teknoloji devinin ürünlerini satıyordu. Şirket, Güney Kore’de mağaza lideri ve Genius bar çalışanı gibi pozisyonların bulunduğu 14 kişilik iş ilanı yayınladı.

Şirketin yaptığı açıklamada Seul’de yaşayan müşteriler için dünyanın geri kalanında olduğu gibi servis, eğitim ve eğlence sunacakları bir şube açacaklarını ve burada çalışacak eleman aradıklarını duyurdu. Şirketin mağazası dünyaca ünlü ve Güney Kore’nin lüks merkezi Gangnam bölgesine açılacak. Yerel kaynaklarda yer alan haberlere göre mağaza 550 metre kare olacak. Mağazanın iki katın yerin altında yer alırken giriş katı yukarıda kalacak. Mağaza Garosu-gil alışveriş caddesinde yer alacak. Mağazanın Kasım sonunda tamamlanması bekleniyor.