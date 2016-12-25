Apple Yeni Güncellemesine Yeni Wallpaper Seçenekleri Ekledi

Görünen o ki Apple en son yayınladığı macOS ve tvOS güncellemesiyle beraber kullanıcılarına yeni görsel seçenekler sundu.

Apple’ın yayınladığı güncelleme ile beraber tvOS’a Los Angeles, Dubai, Çin ve Grönland’dan 24 yeni ekran koruyucu ekledi. Diğer taraftan yeni MacBookların daha kaliteli ekranları ve daha doğru renk özelliği olduğu için macOS’ta da bazı yeni duvar kağıtları yer alıyor.

Eğer tvOS’a gelen görselleri merak ediyorsanız yeni nesil Apple TV cihazınızdan Ayarlar bölümüne girip burada yer alan Genel menüsünden Ekran Koruyucu seçeneklerine girebilirsiniz. macOS’ta yer alan yeni wallpaper seçenekleri görmek içinde işletim sistemini güncelledikten sonra ekranda boş bir yere sağ tıklayıp gelen menüden arkaplanı değiştirebilirsiniz.

Bu sene tanıtılan yeni MacBook modelleri çok tartışılsa da ekran konusunda rakipsiz olduğunu kanıtlıyor. 13.3 inç büyüklüğündeki Retina ekranda bir inç başına 227 piksel düşüyor. P3 renk yelpazesine sahip olan ekranın parlaklığı ise 500 nit.