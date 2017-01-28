Apple Yapay Zeka Araştırmalarında Diğer Büyük İsimlere Katıldı

Yapay zekanın giderek gelişen bir güç olması ile beraber dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri bir araya gelmişti ve şimdi onlara Apple’da katıldı.

Apple’ın katıldığı organizasyonda Google, Amazon, Microsoft, Facebook ve IBM gibi dev teknoloji şirketleri yer alıyor. Partnership on AI isimli organizasyonun amacı ise yapay zeka teknolojisinin gelişiminde yaşanan problemlerin üstesinden beraber gelmek ve yapay zekanın kullanım alanlarını genişletmek.

Organizasyon geçen yıl kuruldu. Ancak bu sene organizasyona katılan Cupertino şirketi de kurucu üyeler arasında yer alıyor. Bunun nedeni ise şirketin Partnership on AI daha açıklanmadan önce kurulumunda yardımcı olması. DeepMind’ın kurucularından birisi olan Mustafa Suleyman geçen sene bu birlikteliğin açık bir diyalog oluşturacağını ve yapay zekanın etik değerlerini oluşturacağını açıklamıştı.

Yapay zeka araştırmalarının sonuçları şimdiden günlük kullanıcılar tarafından kullanılmaya başlandı bile. Fotoğraf etiketlemeden, alışveriş yapmaya kadar artık bir çok şeyde yapay zeka teknolojisi kullanılıyor. Partnerliğe katılan bütün firmaların bir yapay zeka ürünü olması da ayrı bir şey. Amazon’un Echo’su, Microsoft’un Cortana’sı, Google’ın Home’u, IBM’in Watson’ı ve Apple’ın Siri’si artık günümüzde sıkça kullanılıyor.