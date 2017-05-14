KGI Securities’den Ming-Chi Kuo, Apple’ın düzenleyeceği WWDC geliştirici konferansında yeni iPad Pro tanıtabileceğini duyurdu.

Apple’ın bu yıl düzenleyeceği WWDC geliştirici konferansında bir de Siri destekli akıllı hoparlör tanıtması bekleniyor. Ağustos ayından beri şirketin 10.5 inç büyüklüğünde yeni bir iPad Pro modeli çıkaracağı söylentileri ortalıkta geziyor.

Bu yıl düzenlenecek olan konferansta yeni iPad Pro’nun daha küçük çerçevelere sahip olması bekleniyor. Şirketin bir de Amazon Echo ya da Google Home gibi bir cihaz çıkarması bekleniyor. Phill Schiller’ın son yorumlarına bakacak olursak Siri destekli hoparlör olacak ve cihazın bir de dokunmatik ekranı olması muhtemel.

Schiller bir süre önce çalışanların yeni bir cihaz üzerinde bir kaç aydır çalıştığını açıklamıştı. Amazon bu haftanın başında dokunmatik Echo Show modelini tanıtmıştı. Bu model Echo’nun dokunmatik ekranlı bir versiyonu.

Apple’ın WWDC geliştirici konferansı 5 Haziran tarihinde başlayacak.