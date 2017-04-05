Apple, Windows 10’un Mac’ten Daha Popüler Olduğunu Açıkladı

Apple bugün Mac kullanıcı havuzu ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu ve bu açıklamalara göre şirket Mac’ten vazgeçmiş değil gibi gözüküyor.

Apple’ın açıklamasına göre 100 milyon aktif Mac kullanıcısı mevcut. Microsoft’un 10 yıllardır masaüstü ve dizüstü marketini domine ettiğini düşünürsek açıklanan bu miktar sürpriz olmadı. Şirketin asıl market gücü iPhone ve iPad ile mobil alanda bulunuyor.

Dünya üzerinde 1 milyardan fazla Windows işletim sistemli bilgisayar yer alıyor. Microsoft’un açıklamasına göre 400 milyondan fazla bilgisayarda Windows 10 işletim sistemi yer alıyor. Bu da Windows 10’u macOS’tan dört kat daha popüler yapıyor.

Mac’in marketteki payı ürünün kar ettirmediği anlamına gelmiyor. Şirket bu hafta Mac’in yaklaşık olarak 25 milyar dolar gelir getirdiğini açıkladı. Bu da sadece Mac ile elde edilen gelirler ile Fortune 100 listesine girmek anlamına geliyor.

Bütün Mac bilgisayarların içerisinde MacBook %80’lik satış oranı ile lider konumda. Mac Pro ve iMac gibi masaüstü bilgisayarlar ise Mac satışlarının %20 kadarını oluşturuyor. MacBook Pro satışları ise geçen çeyreğe göre %20 arttı. Şirket yeni Mac Pro ve iMac modelleri çıkaracağını duyurdu. iMac modeli bu yıl Mac Pro modeli ise önümüzdeki yıl bizimle olacak.