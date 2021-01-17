Genel
Apple Wimkin uygulamasını App Store’dan kaldırdı
Apple, Wimkin isimli sosyal medya uygulamasını App Store’dan kaldırdı. Uygulama başkanlık seçimleri protestocuları tarafından yoğun olarak kullanılıyordu.
İlginizi çekebilir: Twitter CEO’su, Donald Trump’ın hesabının kapatılması hakkında konuştu
ABD’de sular durulmuyor. Başkanlık seçiminde mevcut Başkan Donald Trump’ın kaybetmesinin ardından ülke adeta karışmıştı. Trump destekçisi protestocular, senato binasına kadar girmiş ve geniş çaplı saldırgan eylemler gerçekleştirmişti. Başkan Trump, sosyal medyadan protestoculara destek olmak ve deyim yerindeyse “ateşe körükle gitmekle” suçlanmıştı. Bunun sonucu olarak, aralarında Twitter, Facebook, YouTube ve TikTok’un da bulunduğu pek çok sosyal medya uygulaması, Trump’ın resmi hesaplarını askıya aldı. Trump’ın sosyal medya sürgünü devam ederken, eylemcileri sığınmacı olarak kabul eden sosyal medya platformları sektörden tepki görmeye devam ediyor. Son olarak Apple, Wimkin isimli sosyal medya uygulamasını App Store’dan kaldırdı.
Apple, Wimkin uygulamasını mağazasından kaldırdı
Wimkin, yaklaşık 300.000 kullanıcısı olan, ABD merkezli bir sosyal medya uygulaması. Uygulama özellikle % 100 düşünce özgürlüğü ve sansürsüz sosyal medya sloganıyla öne çıkıyor. Son dönemde sosyal medyadan adeta sürgün edilen Trump destekçilerinin sığınağı olan uygulama, Apple tarafından App Store’dan kaldırıldı. Protestocular yasaları çiğnemek, eylemlerinde şiddet kullanmak ve kamu malına zarar vermekle suçlanıyor. Apple, Wimkin uygulamasını kaldırırken, başkanlık geçişi sırasında tehlikeli içeriğe ve bu içeriğe sığınak olan uygulamalara hoşgörülü olmayacaklarını açıkladı. Şirketin yöneticisi, sadece beş adet moderatörlörleri olduğunu ve Apple’ın daha hoşgörülü davranmasını beklediğini belirtti. Wimkin, App Store ve kaldırılma ihtimali olan Play Store arasındaki görüşmeler devam ediyor.
İlginizi çekebilir: Netflix keyfi yapabileceğiniz her bütçeye uygun televizyonları Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız
İlginizi çekebilir: Netflix keyfi yapabileceğiniz her bütçeye uygun televizyonları Trendyol üzerinden almak için tıklayınız
Genel
Google Stadia kullanıcıları Hitman 3’te URL ile senaryo paylaşacak!
Google Stadia oyun dünyasına ilginç bir yenilik daha getiriyor. Hitman 3 oyuncuları platform sayesinde oluşturdukları senaryoları URL ile paylaşabilecekler.
İlginizi çekebilir; Samsung JetBot 90 AI + yapay zekalı akıllı robot süpürge
Google Stadia ile oluşturduğunuz senaryoları URL yoluyla paylaşabilirsiniz!
Buluttan oyun hizmeti denilince akla gelen ilk platformlar arasında yerini alan Google Stadia, ilginç bir yeniliği oyun dünyasına kazandırmaya hazırlanıyor. Oyuncular arasında daha entegre bir yapı sunmak isteyen platform, Hitman 3 ile birlikte bunun için ilk adımları atmaya başlayacak. Hitman 3 içerisinde oyuncuların kendi oluşturdukları senaryoları paylaşma imkanı getiren platform, sadece bir basit URL ile bunu mümkün kılmaya hazırlanıyor.
Bu sayede oyuncular arası iletişimi kuvvetlendirmek isteyen servis, yayıncılar için de yeni bir içerik oluşmasını sağlamış olabilir. Hitman 3 içerisinde bir rekabet ortamının dahi oluşma ihtimali göz önünde bulunuyor. 20 Ocak tarihinde piyasaya çıkacak olan Hitman 3, oyun dünyasında aktif olarak her alan neredeyse her konsola uğrayacak. PC, Xbox One, PS 4/5, Xbox Series X/S tarafında donanım gücünden yararlanacak olan oyun, Nintendo Switch ve Google Stadia ile de buluttan oyun oynama teknolojisini kullanıcılarına sunacak. Ön siparişe açılan oyunu ilgili platformların mağazalarından sipariş edebilirsiniz. Bakalım Hitman 3 getirdiği yenilikleri ile birlikte oyun dünyasının ilgi çekici yapımları arasında yerini almayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Oyun oynarken kendinizi Ajan 47 gibi hissettirecek fiyat performans ürünü oyuncu ekipmanlarına, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz.
Akıllı Ev
Samsung JetBot 90 AI + yapay zekalı akıllı robot süpürge
Otonom sistemlerin yaygınlaşmasıyla hayatımızın bir parçası olmaya başlayan akıllı robotlar, hayatımızın her alanında bize yardımcı oluyor. Pandemi döneminde en çok tercih edilen akıllı robotların başında akıllı robot süpürgeler geldi. Akıllı robot süpürge modellerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Son olarak Samsung, yapay zeka destekli dünyanın ilk akıllı robot süpürge modeli JetBot 90 AI+’ı tanıttı.
İlginizi çekebilir:Samsung Robot Handy ev işlerinde yeni asistanınız olacak!
Samsung JetBot 90 AI + yapay zekalı akıllı robot süpürge
JetBot 90 AI+, sürücüsüz araçlarda da kullanılan LiDAR sensörlerini kullanıyor. Bu sensörler sayesinde mesafeleri algılayabiliyor, konum takibi ve haritalandırma yapabiliyor. Üç boyutlu sensörü sayesinde mobilya, oyuncak, kablo, yere düşmüş yiyecek ve evcil hayvan dışkısı arasındaki farkları algılayabilen akıllı robot süpürge, yerdeki en küçük nesneleri dahi tespit edebiliyor. Nesne algılama algoritması sayesinde tüm nesneleri tanıyıp, böylece en güvenli ve verimli rotayı oluşturabiliyor. Rotası üzerinde bulunan engellerden kaçabiliyor. JetBot 90 AI+, hassas ve kırılabilecek nesneleri öğrenebiliyor ve temizlik yaparken bu nesneler ile mesefesini koruyabiliyor. JetBot 90 AI+, dolap ve koltuk gibi mobilyaların altına girerken kendi yüksekliğini de ayarlayabiliyor. Algoritması sayesinde evcil hayvan dışkısı ve gıda gibi maddeleri tanıyabiliyor, herhangi bir nesnenin tehlikeli olduğunu ya da daha fazla kirlenmeye yol açabileceğini fark ederse o nesneye yaklaşmıyor. Rotası üzerinde temizlenmemesi gereken bir nesne algıladığı zaman size bir bildirim göndererek sizi bilgilendirebiliyor. Bu özelliği sayesinde süpürgenin halı ve mobilyalarınıza zarar vermesi engellenmiş oluyor. JetBot 90 AI+, Samsung SmartThings uygulaması ile kontrol edilebiliyor. Zaman ayarı yapılabiliyor, girilmemesi gereken alanlar belirlenebiliyor. Ayrıca uzaktan süpürgenin kamerasına bağlanarak evin içini izleyebilir veya evcil hayvanlarlarınızın durumunu kontrol edebilirsiniz. Bebeğiniz ile dadısının nasıl zaman geçirdiğini de denetleyebilirsiniz.
Otomatik Boşaltma Sistemi
Temizlik sona erdiğinde ise JetBot 90 AI+, Clean Station adı verilen temizlik bölmesine giriyor ve topladığı maddeleri bu bölmedeki torbaya boşaltabiliyor. Bu sayede sürekli kullanıma hazır kalabiliyor. Samsung, ABD’de JetBot 90 AI + ‘ı 2021’in ilk yarısında piyasaya sürmeyi planlıyor ancak ülkemiz için satış tarihi henüz açıklanmadı.
En yeni teknolojiye sahip akıllı robot süpürge modellerini Hepsiburada‘dan incelemek için tıklayınız!
Genel
NASA Digger sondası ölü ilan edildi
İki yıldır Mars’ta bulunan NASA Digger sondası, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Toprağa saplı şekilde kalan sonda, ölü ilan edildi.
İlginizi çekebilir: Sosyal medya yasası gereği uygulanacak reklam yasağı başlıyor!
NASA, bundan iki sene önce Mars’taki kazı çalışmalarında kullanmak için kızıl gezegene köstebek (the mole) diye adlandırılan bir sonda yollamıştı. Orijinal plan sondanın, gezegene indikten sonra 15 metre kadar derine kazmasıydı. Böylece sonda, toprağın derinlerinden örnek toplayabilecekti. Ancak Digger, toprağı sadece yarım metre kazdıktan sonra bulunduğu yerde sıkıştı ve daha fazla ilerleyemedi. NASA bugüne kadar birkaç kurtarma girişiminde bulunduysa bile, bu girişimler de olumsuz sonuçlandı. İki yıllık uğraşın ardından NASA, Digger sondasını ölü ilan etti.
NASA Digger sondasının kapatıldığını açıkladı
Görevinin ilk ayında sıkışan sondayı kurtarmak için çeşitli planlar yapıldı. İlk olarak robotik kepçesini kullanarak sondayı desteklemeyi deneyen bilim insanları, bu girişiminde başarısız oldular. Birkaç başarısız fikirden sonra son olarak Şubat ayında robotun kollarını kullanarak sondayı kurtarmaya çalışan ekip, bunda da başarısız oldu. NASA, son yaptığı açıklamada ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ama sondayı kurtarmayı başaramadıklarını ilan etti. Böylelikle NASA, Digger sondasını resmi olarak ölü ilan etmiş oldu. NASA’da yönetici bilim insanı olan Thomas Zurbuchen, teknolojinin limitlerini zorlamanın görevleri olduğunu ve projenin tamamen başarısız olmadığını söyledi. Mars toprağı hakkında çok şey öğrendiklerini belirten Zurbuchen, bu bilgilerin gelecek projelerde kullanılacağını da ekledi. Gelişmeler için takipte kalın…
İlginizi çekebilir: Netflix keyfi yapabileceğiniz her bütçeye uygun televizyonları Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız
İlginizi çekebilir: Netflix keyfi yapabileceğiniz her bütçeye uygun televizyonları Trendyol üzerinden almak için tıklayınız
Forumdan Son Mesajlar
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 30 dakika önce
-
-
-
Yazan: market2020, 16 saat önce
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 16 saat önce
Realme Watch S modelinin Türkiye tarihi belli oldu
EN İYİLER!’ | iPhone 12 Pro Max, Mate 40 Pro, Note 20 Ultra ve Find X2 karşılaştırması!
Google Stadia kullanıcıları Hitman 3’te URL ile senaryo paylaşacak!
Noctua, Intel Rocket Lake işlemcileri için hazırlanıyor
Apple Wimkin uygulamasını App Store’dan kaldırdı
EN İYİLER!’ | iPhone 12 Pro Max, Mate 40 Pro, Note 20 Ultra ve Find X2 karşılaştırması!
AMD mi Intel mi? | Sorun Söyleyelim #7
Cuma Raporu #137: CES, Xiaomi ABD sorunu, aşılama dönemi ve dahası
Poco M3 için zorlu kapışma! | Redmi Note 9 ve Poco M3 karşı karşıya
Samsung Galaxy S21 ailesi değerlendirmesi | Uzun uzun konuştuk!
EN İYİLER!’ | iPhone 12 Pro Max, Mate 40 Pro, Note 20 Ultra ve Find X2 karşılaştırması!
AMD mi Intel mi? | Sorun Söyleyelim #7
Cuma Raporu #137: CES, Xiaomi ABD sorunu, aşılama dönemi ve dahası
Poco M3 için zorlu kapışma! | Redmi Note 9 ve Poco M3 karşı karşıya
Samsung Galaxy S21 ailesi değerlendirmesi | Uzun uzun konuştuk!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.