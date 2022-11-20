Son birkaç yıldır Apple Watch kullanıcılarının bazı acil durumlarda akıllı saatleri sayesinde yardım alıp ciddi kazalardan kurtulduğu hikayeler dinliyoruz. Bunun yeni örneği Hindistan’da gerçekleşti.

Olay şu şekilde gerçekleşti:

Hintli genç Smit Mertha, Maharashtra Eyaletinden ve Mumbai’den 80 km uzaklıktaki Lonavala’yı ziyaret etti. Yağmurlu bir günde üç arkadaşıyla yürüyüşe çıkmış. Genç vadiden 150 metre aşağıya yuvarlandı. Onu bir ağaç ve kaya durdurdu ancak ayak bileklerinde kırıkları oluşmuştu. Smit Mertha, elini cebine attı ve iPhone’unu bulamadı. Çok yüksek ihtimalle kaza esnasında iPhone cebinden düşmüştü. iPhone’unu bulamayınca genç Apple Watch’una sarıldı ve yardım çağırdı. Mertha, sonunda arkadaşları ve olay yerindeki diğerleri tarafından kurtarıldı. Genç hastaneye kaldırıldı. Genç, tedaviden sonra Apple CEO’su Tim Cook’a Apple Watch’ın imdadına yetiştiğine dair bir e-posta gönderdi ve teşekkür etti.