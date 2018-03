Apple Watch akıllı saatlerde tıpkı iPhone’larda olduğu gibi “Acil Durum Çağrısı” adında bir özellik mevcut. Ölüm kalım meselesi bir durum olduğunda lokal acil servise hızlıca ulaşabildiğiniz bu özellik iPhone 8, iPhone 8 Plus veya iPhone X’da yandaki tuşa ve ses tuşundan herhangi birine basılı tuttuğunuz zaman yandan çıkan çubuktan acil durum çağrısı yapabiliyorsunuz. Bu durumda cihaz bulunduğu bölgenin acil servisini (Türkiye – 112, ABD – 911,…) ararken aynı zamanda acil durum kontaklarınıza da sizin lokasyonunuzu gösteren bir mesaj gönderiyor.

iOS 11 işletim sistemine sahip telefonlarda özellik bu şekilde çalışırken WatchOS 4 bulunan saatlerde ise saatin yanındaki tuşa basılı tutunca aynı özelliği aktif edebiliyorsunuz. Kulağa her ne kadar güzel ve işe yarar gelse de maalesef Apple cihazlarının bu özelliği son dönemde kullanıcıların başına bela oldu. Nitekim gelen haberlere göre birçok Apple kullanıcısı bu özelliği iPhone ve saatlerde istemeden aktif ediyorlarmış.

Bunun garip bir örneği Jason Rowley adındaki akıllı saat kullanıcısının başına gelmiş. Uyku takibi özelliği için saati kullanan Rowney bir gece uyurken yanlışlıkla saatin acil durum özelliğini aktif etmiş ve gecenin 1’inde yatak odasına giren üç polis tarafından uyandırılmış. Acil durum çağrısına yanıt amacıyla eve gelen polisler Rowney’e Apple cihazları yüzünden bu tarz yanlış alarmların sık sık olduğunu açıklamışlar.

Public service announcement: If you sleep with an Apple Watch on, consider turning off the Emergency SOS feature, or you too may wake up to 3 cops in your bedroom at 1 AM.

— Jason D. Rowley (@Jason_Rowley) 16 Mart 2018