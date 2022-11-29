Apple Watch Ultra, son derece dayanıklı ve sağlamlaştırılmış bir Apple Watch olarak geçtiğimiz Eylül ayında tanıtıldı. Canlı yayın duyurusu sırasında gösterilen ilk sahnelerden biri, Apple Watch Ultra’nın suya daldığı sahneydi. Ekran, ortam su sıcaklığını ve fit cinsinden derinlik seviyesini gösteriyordu. Apple, onu bir dalış bilgisayarı yapan Watch Ultra için Oceanic+ uygulamasını bugün duyurdu.

Oceanic+, Apple ile işbirliği içinde Huish Outdoors tarafından tasarlandı ve kullanıcının dalgıçlar için pek çok ilgili bilgiye erişmesine olanak tanıyor. Apple Watch Ultra, 40 m (130 ft) derinliğe kadar suya daldırılabiliyor ve ek veriler toplamak için derinlik göstergesini ve su sıcaklığı sensörlerini kullanıyor.

Uygulama, dalgıçlar çok hızlı alçalıyor veya yükseliyorsa bir uyarı gösterecek ve yüzeye geri dönmeleri için gereken tahmini süreyi gösterecek. Uygulama aynı zamanda dalgıçların bir dalış sırasında pusula istikametini ayarlamasına da izin verecek. Dalışa çıkmadan önce gelgiti, sıcaklığı, görüş mesafesini ve akıntıları dikkate alan bir planlayıcı da mevcut. Saat kadranı komplikasyonları, diğerlerinin yanı sıra kullanıcıya uçuşa kapalı süreyi, yüzey süresini gösterebilir.

Oceanic+, bir dalış seansı sırasında dalgıcı önemli bilgiler hakkında bilgilendirmek için Taptic Engine’i ve Apple Watch Ultra’nın ekranını kullanacak. Uygulamanın sınırlı bir ücretsiz sürümü olsa da, uygulamanın kilidini günde 5 ABD Doları, ayda 10 ABD Doları veya yılda 80 ABD Doları karşılığında tamamen açabilirsiniz. Uygulamanın aile lisansı da yılda 130 ABD doları karşılığında satın alınabilir. Oceanic+, WatchOS 9.1 çalıştıran ve iOS 16.1’de bir iPhone 8 veya daha yenisiyle eşleştirilmiş Apple Watch Ultra gerektiriyor