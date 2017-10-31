Apple Watch Series GPS Modelinde Problem Görülmeye Başlandı

Apple, bazı Apple Watch Series 3 modellerini etkileyen ve saat ekranının yanında birkaç görünür şerit işareti oluşmasına yol açan bir sorun tespit etti.

Apple’ın son zamanlarda bazı Apple Watch Series 3 GPS modellerinin etkilendiği söylenen konu, perakende ve yetkili üçüncü taraf tamir personellerine iletilmeye başlandı.

Sorun, genelde ekran kapalı olduğu zaman resimde de görebileceğiniz gibi daha net görünmekte ve sorunun ekran kapalı olduğu halde devam etmesi, problemin iç donanımlardan kaynaklandığının bir göstergesi olmakta. Apple ayrıca, Apple Watch Series 3’ün yeni çıkan modellerinde bu tür problemlerin yaşanmadığını öne sürdü.Bu bilgiye göre, cihazda bulunan sorun diğer modellerden farklı bir yapıya sahip olan ekranı ve entegre edilmiş anteninden kaynaklanma ihtimali olabildiğini gösteriyor.



Kaynak: 9to5mac