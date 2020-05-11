Apple
Apple Watch 6, panik atak modu ile gelecek!
Akıllı saat serisi Apple Watch, asıl fonksiyonlarından daha çok sağlık üzerine geliştirdiği takip özellikleri ile konuşulur oldu. Serinin bu yıl piyasaya sürülecek modeli Apple Watch 6 ise panik atak ölçümü sayesinde beynimizi okumayı hedefleyecek!
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Apple Watch 6, sağlık desteği konusunda daha ileri gidecek!
iPhone 12 serisiyle birlikte tanıtılacak yeni Watch serisi, halihazırda popüler olan sağlık destek sistemlerini daha da geliştirecek gibi görünüyor. Yeni nesil Apple Watch’a ait son bilgilere göre, saatte akut anksiyete ataklarını (panik atak) tespit eden yüksek hassasiyetli bir sensör yer alacak. Nefes darlığı, terleme, titreme, bilinç kaybı gibi belirtileri saptayacak akıllı saat, tıpkı elektrokardiyogram özelliğinde olduğu gibi acil durum sinyali gönderebilecek. Böylece sağlık durumu tespiti konusunda kalp ve nabız durumundan bir adım daha ileri gidilecek.
Watch Series 6’nın yeniliklerinden birisi olarak gösterilen kandaki oksijen miktarının tespiti ise önemli bir eksikliği giderecek. Uygun fiyatlı akıllı bileklik modellerinde bile bulunan bu özellik, kan/oksijen seviyesini anlık takip ederek olası bir düşüş halinde kullanıcıyı uyarıyor. Ayrıca uyku süresini, kalitesini ve çeşitli parametreleri ölçebilen gelişmiş uyku takibi de cihazın yenilikleri arasında yer alacak.
Gövdesinin içinde Apple S6 yongası taşıyacak olan Watch Series 6, böylece aynı pil kapasitesiyle daha uzun bir kullanım süresi sağlayacak. Tasarım yönünden radikal bir değişiklik beklenmeyen saatin Eylül ayında düzenlenecek yeni cihaz etkinliği ile tanıtılacağını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
WWDC 2020 etkinliğinin tarihi açıklandı!
Apple, WWDC 2020 etkinliğinin merakla beklenen tarihini açıkladı. Şirket, koronavirüs salgını nedeniyle WWDC 2020 etkinliğini iptal etmek zorunda kalmıştı. Etkinliği, internet üzerinden gerçekleştirmeye karar veren Apple, tarihini de nihayet kesinleştirdi.
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Apple, her yıl düzenlediği WWDC geliştiriciler konferansı için geçtiğimiz aylarda önemli bir karar almıştı. Şirket bu yıl Covid-19 riski nedeniyle etkinliği internet üstünden düzenleyeceklerini açıklamıştı. Amerikalı teknoloji devinin yaptığı açıklamaya göre, Dünya Geliştiriciler Konferansı’nı 22 Haziran’dan itibaren Apple Developer uygulaması ve Apple Developer web sitesi üzerinden sanal olarak düzenlenecek. Ayrıca konferans, tüm geliştiriciler için ücretsiz olacak.
Bu etkinlikte iOS 14, iPadOS 14, macOS 10.16, tvOS 14 ve watchOS 7 gibi yeni işletim sistemlerinin tanıtılması bekleniyor. Aynı zamanda yeni donanım ve servislerin de WWDC 2020 kapsamında piyasaya çıkma ihtimali oldukça yüksek.
Apple’ın Global Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Phil Schiller, “23 milyondan fazla geliştiriciden oluşan küresel topluluğumuzu Apple platformlarımızın geleceği hakkında bilgi edinmeleri için benzersiz bir yolla bir hafta boyunca bir araya getireceğimiz WWDC20, bugüne kadar düzenlediğimiz en büyük konferans olacak” dedi.
Apple’ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi ise “Geçtiğimiz yıl WWDC’ye 37 farklı ülkeden öğrenimine devam eden 350 geliştiricinin katıldığını gördük. Yenilikçi düşüncelere sahip yeni neslin Swift Student Challenge aracılığıyla düşüncelerini gerçeğe dönüştürdüklerini görmeyi dört gözle bekliyoruz.” ifadelerine yer verdi.
Apple bazen yeni ürünlerini de bu etkinlikte tanıtabiliyor. Şirket, geçtiğimiz yıllarda Mac Pro’nun yenilenmiş halini ve HomePod olarak adlandırılan akıllı hoparlörünü WWDC etkinliklerinde tanıtmıştı.
Apple
iPhone 12 serisi hakkında bildiklerimiz ve beklenen fiyatları!
Apple geçtiğimiz haftalarda SE 2 modelini tanıttı. iPhone 12 serisi için her geçen gün yeni detaylar netleşmeye başladı ve modellerin beklenen fiyatları açıklandı.
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iPhone 12 serisi hakkında bilinenler ve beklenen fiyatları!
Apple’ın bir sonraki iPhone serisini gecikmeler olsa dahi piyasaya sürmesi bekleniyor. iPhone 12 serisi ile birlikte en büyük yükseltmenin 5G bağlantı teknolojileri ve kamera tarafındaki geliştirmeler olması bekleniyor. Son olarak teknoloji analisti Jon Prosser tarafından serinin beklenen fiyatları açıklandı. iPhone 12 serisi 649 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. Apple’ın yeni serisinde 4 telefon tanıtması bekleniyor. Bu modeller 5.4 inçlik model ile başlayarak başlayarak 6.1 inçlik bir iPhone 12, 6.1 inçlik iPhone 12 Pro ve son olarak 6.7 inçlik iPhone 12 Pro Max olacak. Fiyatlandırma tarafında ise sırasıyla 649, 749, 999 ve 1099 dolara fiyat etiketleri bekleniyor. Apple 12 serisi dışında bu yıl yeni bir bütçe dostu iPhone modelini de piyasaya sunmayı planlıyor. Telefonun daha küçük bir çentik ile birlikte 5.4 inçlik OLED ekrana sahip olduğu söyleniyor ve iPhone SE Plus olarak isimlendirilmesi bekleniyor. Cihazın arka tarafında ise çift kamera kurulumu ve alüminyum bir çerçeve kullanıcıları karşılayacak.
iPhone 11’in yerini alması beklenen iPhone 12 modeli 6.1 inçlik FHD+ çözünürlüğe sahip OLED ekrana sahip olacak. Telefonların kamera kurulumları için henüz net bir bilgiye sahip değiliz. Apple, serinin üst segment olarak ifade edebileceğimiz modellerine iPhone 12 Pro ile başlayacağa benziyor. Pro modeli 6.1 inçlik OLED panele sahip olacak fakat yüksek ekran tazeleme hızları konusunda henüz bir bilgiye sahip değiliz. Ayrıca serinin üst segment modellerinde iPad Pro 2020’de gördüğümüz LiDAR tarayıcı ve üçlü kamera kurulumu bulunması bekleniyor.
Adından da anlayabileceğimiz gibi serinin daha büyük modeli olan iPhone 12 Pro Max 6.7 inçlik OLED panele sahip ve muhtemelen 120Hz ekran tazeleme hızı ile kullanıcılara sunulacak. Tüm bu telefonların A14 Bionic işlemci ile gelmesi ve 5G bağlantı teknolojilerinin desteklemesi bekleniyor. Genel olarak baktığımızda Apple her geçen yıl akıllı telefon sektöründe artan rekabete yeni modeller ile cevap vermeye devam ediyor. Şirket geçtiğimiz haftalarda COVID-19 salgını nedeniyle tedarik zincirinde aksaklıklarla karşı karşıya olduklarını açıklamıştı. Bu durum iPhone 12 serisinin kullanıcılara ulaşmasını geciktirebilir.
Apple
IOS 13.5’te, yüzünüzde maske olsa bile Face ID stabil çalışacak
IOS 13.5 üzerinde çalışan Apple, radikal değişiklikler yerine, bazı düzeltmeler üzerine çalışıyor. Bazı Covid-19 takip uygulamalarının tutarlı çalışabilmesi için yapılacak birtakım değişiklikler ile beraber; Face ID, yüzünüzde maske varken bile daha tutarlı çalışacak.
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Maske giyerken, Face ID ile kilit açmak IOS 13.5 ile daha kolay olacak
İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgını günlerinde, bazı geri bildirimler sonucunda Face ID için bazı düzeltmeler yapma kararı aldı. Hali hazırda Apple, bu özelliği maske takıyorken de stabil olarak kullanabilmenizi sağlayacak güncellemeler yapıyor. Ayrıca, maske yüzünüzü çok fazla kapattığı için Face ID ile ekran kilidi açılışı başarısız olur ise; pop-up şeklinde belirecek olan yerde şifrenizi girerek ekran kilidini şifreniz ile de açabileceksiniz. IOS 13.5 ile gelecek bu güncellemede, Covid-19 takip uygulamalarında kullanılan; Bluetooth ile sosyal mesafe takibi sağlayan uygulamaların daha stabil çalışması için yapılan düzenlemeler de mevcut. Ülkemizde de “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması ile, Bluetooth teknolojisi üzerinden, gün içinde kaç kişi ile sosyal mesafeyi aşıp aşmadığınızı kontrol edebilirsiniz.
IOS 13.5’te, bunların dışında sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşımı ile ilgili bazı güncellemeler de mevcut. Henüz beta sürecinde olan güncelleme, önümüzdeki günlerde duyurularak; Apple tarafından kullanıcılara sunulacaktır.
Siz maske kullanırken iPhone’unuzun ekran kilidini açmak ile ilgili sıkıntı yaşıyor musunuz? Tecrübelerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!