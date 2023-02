Google‘ın CEO’su Sundar Pichai ve Apple‘ın CEO’su Tim Cook, Twitter üzerinden yaptıkları açıklamada, teknoloji devlerinin Suriye ve Türkiye’yi sarsan depremin etkilerini azaltmak için kaynak bağışında bulunacağını duyurdu.

Bağışlar mağdurlara yardım ve etkilenen bölgelerin toparlanması için kullanılacak, ancak ayrıntı verilmedi. Her iki yöneticinin açıklamalarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Tim Cook taziyelerini sunup bağışta bulunacağını söylerken, Google’ın CEO’su da şirketin bölgedeki hizmetlerinde bir SOS işlevini etkinleştirdiğini söyledi.

Sabahın erken saatlerinde iki ülke sınırında Richter Ölçeğine göre 7.8 büyüklüğünde bir sismik sarsıntı kaydedildi. İlerleyen saatlerde, 7.5 büyüklüğünde bir başka deprem de dahil olmak üzere 120 sarsıntı daha hissedildi. Bu deprem, 17.000’den fazla kişinin hayatını kaybettiği 1999 yılından bu yana meydana gelen en büyük depremdi.

Ayrıca bkz: Türk Telekom Deprem Bölgesi için Düğmeye Bastı

Haber ajanslarının tahminlerine göre, depremler iki ülkede yaklaşık binlerce kişinin ölümüne ve 3.000’den fazla binanın yıkılmasına neden oldu.

Depremlerin yol açtığı hasar nedeniyle hastaneler aşırı dolmuş ve sağlık ocakları tahliye edilmek zorunda kalmıştır. Sıcaklığın 0° C’ye yaklaştığı sert kış, kazazedeleri arama çalışmalarını zorlaştırdı.

Apple CEO’su Tim Cook, yayınladığı Twitter mesajında “Türkiye, Suriye ve yıkıcı depremlerden etkilenen herkese iyi dileklerimizi ve taziyelerimizi gönderiyoruz. Apple, yardım ve kurtarma çabalarına bağışta bulunacak.” dedi.

Sending our thoughts and condolences to the people of Turkey, Syria, and anyone affected by the devastating earthquakes. Apple will be donating to relief and recovery efforts.

— Tim Cook (@tim_cook) February 6, 2023