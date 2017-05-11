Apple, Finlandiya merkezli, iOS ve Watch uygulamaları ile birlikte çalışan uyku takip donanımları üreten Beddit’i bünyesine kattı.

Apple’ın satın alma haberi Beddit’in internet sitesinde yer alan Gizlilik bölümündeki değişikliklerden ortaya çıktı. Artık burada kullanıcı bilgilerinin Cupertino şirketine ait olduğu ibaresi yer alıyor.

Beddit’in son ürünü Beddit 3 Uyku monitörü, Apple2ın sitesinde 499₺’den satılıyor. Bu ürün kabaca içerisinde sensör yer alan bir ped. Yatağın altına yerleştirilen cihaz balistokardiyografi adı verilen bir teknik kullanarak kullanıcıların uyku esnasındaki hareketlerini kaydediyor. Gece yatarken akıllı saat ya da aktivite takipçisi takmak istemeyenler için oldukça güzel bir ürün.

Şirketin kendi vücut takip cihazı mevcut. Watch bu işi yapıyor ancak bu cihazı günlük olarak şarj etmek gerekiyor ve bir çok kullanıcı şarj zamanı tercihini doğal olarak geceden yana yapıyor. Ayrıca cihazın kendine has bir uyku izleme uygulaması yok bunu üçüncü parti uygulamaların üzerinden gerçekleştiriyor. Beddit’in satın alımı ile beraber şirket bu alanda da varlığını kanıtlayacak gibi duruyor.