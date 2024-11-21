Apple TV zamlandı! Apple’ın film kiralama ve satın alma ücretlerine uyguladığı zam, sektörde büyük yankı uyandırdı. Öyle ki, bir gecede yapılan bu fiyat artışıyla, Apple TV kullanıcıları film satın almak için tam 10 kat daha fazla ödeme yapmak zorunda kaldı. Bu ani yükseliş, dijital platformlardaki fiyat politikalarının değişeceğinin de bir habercisi olabilir.

Apple TV Dev Zamlandı! Fiyatlar 10 Katına Çıktı!

Özellikle son dönemde Türkiye’de Apple TV üzerinden film kiralayıp izleyen kullanıcılar, artan fiyatlardan şikayetçi. Dün 18.99 TL’ye satın alınabilen filmler, bugün 199.99 TL gibi astronomik rakamlara çıktı. Benzer şekilde bazı filmlerde kiralama ücretleri de 4.99 TL’den 29.99 TL’ye yükseldi. Bu devasa zam, öde-izle (VOD) servislerinin gelecekte ne yönde ilerleyeceğine dair önemli bir ipucu sunuyor.

Google Play ve Amazon Video gibi servislerde şu an için böyle bir fiyat artışı görülmemiş olsa da, uzmanlar bu artışın yakın zamanda diğer platformlarda da yaşanabileceğini belirtiyorlar. Dijital içerik tüketiminin artmasıyla birlikte, özellikle Apple TV gibi platformlar, hem teknoloji şirketleri hem de Hollywood stüdyoları için büyük bir gelir kapısı haline geldi.

Önümüzdeki dönemlerde, diğer platformlarında da benzer zamların gelmesi kaçınılmaz gibi görünüyor. İzleyiciler için bu durum, sinema salonlarına gitmek yerine evde izleme alışkanlığını daha maliyetli bir hale getirebilir. Ancak dijital platformların sunduğu içerik zenginliği ve kullanım kolaylığı, bu fiyat artışlarına rağmen popülerliğini sürdürecek gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz sinemaya gitmeyi mi yoksa evde dijital platformlardan izlemeyi mi tercih ediyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!