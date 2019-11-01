Apple
Apple TV+ şimdi yayında!
Yeni Apple TV+ servisi resmen başlatıldı. iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac gibi cihazlardan şu anda erişebilir olan servisi kullanmaya başlayabilirsiniz.
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Samsung akıllı TV’leri, Roku TV ve Amazon Fire TV‘nin yanı sıra tv.apple.com adresinden de çevrimiçi ulaşabileceğiniz servis 4.99 dolar gibi bir başlangıç ücreti ile karşımıza çıkıyor. 10 Eylül 2019’dan bu yana yeni bir iPhone, iPad, Apple TV, Mac veya iPod Touch satın almış olan kullanıcılar bir yıllığına Apple TV+‘a ücretsiz olarak kullanabilecekler.
Şuan bazı içerikler izlenebilir durumda olurken yakında gelecek içeriklerin listesi de Apple tarafından paylaşılmış durumda.
Şimdi izlenebilir içerikler:
- The Morning Show (Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell)
- SEE (Jason Momoa, Sylvia Hoeks, Alfre Woodard)
- Dickinson (Hailee Steinfeld, Toby Huss, Jane Krakowski)
- For All Mankind (Joel Kinnaman, Michael Dorman, Wrenn Schmidt)
- The Elephant Queen (Chiwetel Ejiofor, Mark Deeble, Victoria Stone)
- Helpsters (Stephanie D’Abruzzo, Martin Robinson, Tim Lagasse)
- Ghostwriter (Isaac Arellanes, Amadi Chapata, Hannah Levinson)
- Snoopy in Space (Nicole Byer, Terry McGurrin, Ethan Pugiotto)
Yakında kullanıma sunulacak içerikler:
- Hala (Geraldine Viswanathan, Jack Kilmer, Gabriel Luna)
- Servant (Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Rupert Grint) – Nov 28
- Truth Be Told (Octavia Spencer, Lizzy Caplan, Aaron Paul) – Dec 6
Apple
Apple, tüm MacBook modellerinde makas tipi klavye kullanacak!
Apple, ikinci çeyrekte geliştirmiş olduğu MacBook modellerini muhtemelen piyasaya sürecek. Aslında iPhone modelleriyle birlikte satışa sürülmesini ön gördüğümüz cihazlar ertelenmişti. Ya 2019 ayının son çeyreğinde ya da 2020 ayının başında bu modellerin çıkışını görmüş olacağız.
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MacBook cihazlar, bizim tahminlerimize göre ya Ocak ayında yapılacak olan WWDC konferansında sahneye çıkacak. Ya da Şubat ayındaki basın etkinliğinde sessiz soluksuz tanıtılacak.
TF International Securities için yapılan bir araştırma notunu MacRumors sitesi siz değerleri takipçilerimiz için görüntüledi. Tayvanlı üretici firma Wistron makas tipi klavyeyi 2020 yılında ana tedarikçilerinden biri olacaklarını öne sürdüler.
Tayvanlı Kuo’nun iddiasına göre 16 inç geniş ekran MacBook Pro’nun gecikeceği henüz netleşmedi. Açıklamalarında, 2019’un son çeyreğinde Apple’ın premium sınıf dizüstü bilgisayarının tanıtılabileceğini söyledi. Bu sabah saatlerinden Apple’ın anons duyurusunda MacBook 16 inç modeli ekleyebilirdi. Ama bu olmadı.
Kuo, Apple’ın giriş seviyesi laptop cihazları da dahil olmak üzere tüm cihaz ailesinde artık kelebek tipi klavye yerine makas tipi klavyeyi kullanacağını tahmin ettiğini belirtti. MacBook, MacBook Pro ve MacBook Air cihazların hepsinde artık çok daha hızlı ve gecikmesi düşük yazım performansı elde edebileceğimiz anlamına geliyor.
MacBook Pro cihazlar için bu özelliği Apple, 2015 yılında tanıtımını yapmış, kullanıcılar klavyeden kurtulmuştu.
Apple
iPhone SE 2 mart ayında tanıtılabilir!
Apple’ın düşük özelliklere sahip ara modeli olan iPhone SE‘nin yeni versiyonunu mart ayında tanıtılabilir. iPhone SE modelini 21 Mart 2016’da tanıtan Apple’ın bu yeni modelide aynı tarihlerde tanıtması bekleniyor.
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Düşük özelliklere sahip yeni iPhone modeli iPhone SE 2, 399 dolarlık bir fiyat etiketi ile karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Apple’ın ara telefonları tanıttığı tarih olarak hafızalara kazınan mart ayında bu telefonun tanıtılması ve özelliklerinin açıklanması bekleniyor. 4.7 inç boyutunda bir ekranla karşımıza çıkacak olan telefon, A13 işlemcisini kullanacak. Ana menü tuşu ile birlikte gelen telefon, Face ID desteğinide bizlere sunacak.
Fiyatı ile doğru orantılı olarak 3 GB RAM ve 64 GB, 128 GB depolama seçenekleri bulunduracak cihaz, üç farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkacak. Bu renkler uzay grisi, silver ve kırmızı olacak. Uygun bir fiyat etiketi ile bizleri karşılayacak telefon, iPhone 8 benzeri bir tasarımı ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.
Apple bu telefonla birlikte iPhone 6 ve iPhone 6s kullanıcılarının yeni bir iPhone’a geçmesini sağlayacak. Bu şekilde iOS 13’e geçiş yapamayan kullanıcılarını ucuz bir cihaz ile iOS 13 ile buluşturacak.
Apple
iPhone modellerinin yarısı iOS 13’e güncellendi!
iPhone modellerinin iOS 13‘e geçiş süreçleri beklenenden daha hızlı gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Araştırmaya göre aktif modellerin yarısı son sürümü kullanıyorlar.
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iPhone telefonlarının iOS 13 kullanım oranları
Amerikalı teknoloji devi Apple‘ın henüz bir ay önce kullanıcılarına sunmaya başladığı yeni iOS sürümünün kullanım yüzdeleri ortaya çıktı. Yapılan araştırmaya göre aktif olarak kullanılan tüm Apple telefonlarının yarısında iOS 13 kurulu. Son dört yıl içinde piyasaya çıkan modeller dikkate alındığındaysa bu oran yüzde 55 seviyesine çıkıyor. iOS 12 sürümü ise yüzde 38‘lik payla ikinci sırada yer alıyor.
iPadOS tarafındaysa işler o kadar yolunda gitmiyor. Yeni tanıtılan tabletlere özel işletim sistemi genelde yüzde 33, son dört yılda çıkan tabletlerde ise yüzde 41 civarında kullanım oranına ulaşabilmiş.