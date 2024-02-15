Normalde bir Android TV ve Xiaomi Mi Box S kullanıcısı olan Aydoğan, satın aldığı Apple TV 4K (3. nesil) versiyonu hakkındaki düşüncelerini aktarıyor.
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Apple TV 4K (3. nesil) İncelemesi | Mi Box’tan Sonra Mantıklı Mı?
Hem Apple ekosistemine yeni geçen hem de Android TV kullanmaktan keyif alan Aydoğan’ın Apple TV hakkındaki düşüncelerini bu videoda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Apple TV 4K (3. Nesil) Özellikleri;
- Boyut: 93 x 93 x 31 mm
- Ağırlık: 214 gram
- Renk: Siyah
- İşlemci: Apple A15 Bionic
- Güç: 6 Çekirdek
- Bellek: 4 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- İşletim Sistemi: tvOS17
- Giriş: HDMI 2.1, RJ45
- Bağlantı: Wi-Fi 6, BT 5.0
- Görüntü: olby Vision, HDR10+, HDR10, HLG
- Ses: Dolby Atmos, Dolby Digital Plus 7.1