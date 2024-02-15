Normalde bir Android TV ve Xiaomi Mi Box S kullanıcısı olan Aydoğan, satın aldığı Apple TV 4K (3. nesil) versiyonu hakkındaki düşüncelerini aktarıyor.

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Hem Apple ekosistemine yeni geçen hem de Android TV kullanmaktan keyif alan Aydoğan’ın Apple TV hakkındaki düşüncelerini bu videoda görebilirsiniz.

İyi seyirler…

Apple TV 4K (3. Nesil) Özellikleri;