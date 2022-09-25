Ulusal Futbol Ligi yaptığı açıklamada, ligin Şubat 2023’teki Amerikan futbolu şampiyonluk maçıyla başlayan Super Bowl İlk Yarı Gösterisine sponsor olmak için Apple Music ile çok yıllı bir anlaşmaya vardığını söyledi. Önceki sponsor ise Pepsi’ydi.

Super Bowl genellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde yılın en çok izlenen televizyon olayıdır. Devre arası şovu The Weeknd, Jennifer Lopez, Shakira, Beyoncé, Justin Timberlake, Lady Gaga, Katy Perry, Bruno Mars ve Madonna gibi önemli sanatçıların yer aldığı bir vitrin haline geldi.

120 milyondan fazla izleyici, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige ve Kendrick Lamar’ın yer aldığı 2022 Super Bowl LVI İlk Yarı Gösterisini izledi. Super Bowl LVII, 12 Şubat pazar günü Glendale, Ariz’de oynanacak.

Bağlantı, iPod dijital müzik çaları piyasaya sürdüğü 2001’den beri müzikle ilişkilendirilen Apple için önemli bir tanıtım platformu olacak.

Anlaşmanın mali şartları ise açıklanmadı.

Apple, konuyla aşina olan kaynaklara göre, taraftarların her pazar futbol maçını izlemesini sağlayan bir paket olan NFL Sunday Ticket’in bir sonraki evi olmak için teklif veren bir dizi şirket arasında yer alıyor. Apple, yorum talebine yanıt vermedi.