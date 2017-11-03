Apple Store Şakası Şaşırtıcı Şekilde İlgi Görünce, İlginç Bir Hâl Aldı!

Improv Everywhere adlı YouTube kanalına sahip ekip, New York’ta bulunan bir metro istasyonu asansörüne Apple logosu asarak, yerin altında bir Apple mağazası varmış gibi gösterdiler.

Yaptıkları şaka ile yalnızca bir kaç insan eğlendireceğini sanan ekip, iPhone X satın almak isteyen bir yığın insanla karşılaşınca şakanın dozunu arttırarak, insanların 50 kişilik bir sıra oluşturmasına neden oldu.

Sırası gelen insanlar aşağı indiklerinde ise, ekip insanlara bir şaka olduğunu söyleyerek şakayı bozmamaları için ellerine bir Apple paketi hediye etti ve yukarı çıktıklarında iPhone X’lerine kavuşmuş gibi davranmalarını istedi. Alışverişlerini tamamlamış gibi davranan insanlar, şakayı hiç bozmadılar ve bu sayede şaka bir hayli inandırıcı ve zevkli bir hâl aldı.