Apple, Smart Keyboard İçin 3 Yıl Ücretsiz Tamir Garantisi Veriyor

Apple, iPad için Smart Keyboard ürünlerine normal olan 1 yıllık garanti yerine 3 yıllık garanti veriyor çünkü bazı problemler mevcut.

Apple’ın bunu yapmasının sebebi klavyelerin bazı fonksiyonel hatalara gebe olması. Bu fonksiyonel hataların arasında çalışmayan ve sıkışmış tuşlar ile iPad’e bağlanan Smart Connector problemleri yer alıyor.

Smart Keyboard, iPad Pro modellerine uygun olarak 12.9 ve 9.7 inç büyüklüğünde geliyor. 9.7 inç büyüklüğündeki Smart Keyboard 649₺, 12.9 inç büyüklüğünde olan ise 749₺’den satılıyor. Şirket zaman zaman bu klavyelerin problemlerinde ücretsiz tamir şansı sunuyordu. Ancak bazı kullanıcılar bunun için ücret ödedi. Şirket bu ücret ödeyen kullanıcılara ulaşarak ücretlerini iade edecek.