Apple Shazam’ı Satın Alıyor

Apple popüler müzik tanımlama uygulaması Shazam’ı satın alıyor. Anlaşmaya dair herhangi bir bilgi bulunmazken bazı kaynaklar $400 milyon tutarında olacağını belirtiyor.

Apple, popüler müzik tanımlama uygulaması Shazam’ı satın alacağını onayladı. Shazam, mobil cihazlar için yayınlanan en eski müzik uygulamalarından olmakla beraber kullanıcıların kısa ses kayıtlarından müzik tanımlamasına yaramakta. Firmanın Apple Music ardından dijital müzik sektöründe yaptığı yeni adımıyla sektörde büyümeyi hedefliyor.

Apple yetkilisi anlaşmayı doğrularken ayrıca;

“Shazam’ın ve yetenekli ekibinin Apple’a katılacağından çok memnunuz. App Store’un piyasaya sunulmasından bu yana, Shazam sürekli olarak iOS için en popüler uygulamalar arasında yer aldı. Bugün, dünya üzerindeki yüz milyonlarca insan tarafından birden fazla platformda kullanılmaktadır. Apple Müzik ve Shazam, müzik keşfi için bir tutku paylaşan ve kullanıcılarımıza harika müzik deneyimleri sunarak doğal bir uyum oluşturuyor. Mağazamızda heyecan verici planlarımız var ve bugünkü anlaşmanın onaylanması üzerine Shazam ile birleşmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”

olarak belirtirken Shazam tarafında da aşağıdaki açıklama yapıldı.

“Shazam’ın Apple’ın bir parçası olmak için bir anlaşmaya varıldığını duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Shazam, yüz milyonlarca kullanıcı tarafından sevilen ve dünyanın en beğenilen uygulamalarından biridir ve Shazam’ın, yeniliklere devam etmemize ve kullanıcılarımıza sihir sunmamıza olanak tanıyan daha iyi bir ev hayal edemeyiz.”

Anlaşmada bildirilen değer doğru çıkarsa, satın alma maliyeti son finansman turunda Shazam’ın 1 milyar dolarlık değerinden çok daha düşük olacaktır. Şirketin değeri, fon artırma sırasında yüksek iken, 2016 yılında şirketin gelirinin yaklaşık 54 milyon dolar seviyesine ulaşmasıyla uygulanabilir bir iş modeli ile ilgili sorunlarla uğraşmakta.

Apple ayrıca Shazam’ın artırılmış gerçeklik(AR) teknolojisiyle de ilgilenmekte. Firma ARKit platformunu geliştirmesine yardımcı olabilecek görsel tanıma teknolojisi ve markalar için bir AR platformu geliştirdi. Shazam’ın ses tanıma teknolojisi zaten Siri’ye entegre edilmişti. İleride, işlevselliğin şimdi Apple Music deneyimine daha sorunsuz bir şekilde entegre edilmesi olasılığı var.

Bu özellik ayrıca iTunes ve Apple TV’ye de entegre edilebilir. Shazam’ın algoritmaları, iOS’un diğer alanlarında veya şirketten başka bir uygulamada yararlı olduğunu ispatlayabilir. Bununla birlikte, Shazam’ın bağımsız çalışmaya devam edip etmeyeceği ya da çekirdek işlevselliğinin Apple ürünlerine entegre edileceği henüz bilinmiyor.