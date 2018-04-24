Apple, Samsung’dan indirim istiyor

Çıkarttığı tüm telefonlarla bir şekilde teknoloji akımına yön veren Apple, Samsung’dan indirim talebinde bulundu. Sebebi ise yeni iPhone’lar için sipariş edilen OLED ekranlar. Frimanın ilk OLED ekranlı telefonu iPhone X’in fiyatından dolayı beklenenden çok daha az satması Cupertino’lu firmayı kemer sıkma politikasına götürmüş. Siparişleri %50 oranında düşen iPhone X her ne kadar firmaya yine oldukça fazla kâr getirse de telefonun fiyatını ucuzlatmak için yeni yöntemler aranıyor.

Son dönemde çıkan yeni nesil iPhone’un X’^den daha da pahalı olacağı söylentileri ortada dolaşırken Apple uygun fiyat konusunda kararlı olduğunu bu adımla göstermiş oldu. Ortaya çıkan bilgiye göre Apple, Samsung firmasından satın alacağı OLED ekranlar için %10’luk bir indirim istemiş.

Apple, Samsung’dan indirim alabilecek mi?

iPhone X’in maliyetinin 3/1’ine denk gelen OLED’in fiyatı eğer Apple başarılı olursa panle başına 100 dolar yerine 90 dolardan verilecek. 100 milyon adet panle siparişinde bulunan Apple’ın bu hamlesi bir anlmada Samsung’a yeni telfonun ilk partiden kaç adet üretilieceği bilgisini de vermiş oldu. Nitekim bu 100 milyon birimden 25′. iPhone X için kullanılacakken kalan 75 milyon panel yeni nesil iPhone’a gelecek. Apple, Samsung’dan indirim alabilirse bu yeni nesil iPhone’ların X’e göre daha ucuz fiyat etiketi ile çıkacağı garanti.

Fakat en önemli nokta, tüm kozları elinde bulunduran Samsung’un bu pazarlığa nasıl cevap vereceği. Nitekim sipariş edilenm miktardan dolayı bu kapasitede bir üretimi sadece Samsung yapabilir. Dolayısı ile Samsung OLED ekrandaki gücü ile Apple’ın yoluna taş koyabilecek bir durumda. Ama elbette her iki firmanın da etikliğe aykırı davranmayacağından emin olduğumuz için muhtemelen makul bir indirim oranında anlaşılacaktır.