Apple Resmen Eski Model iPhoneları Yavaşlattığını Kabul Etti!

Apple kullanıcıları arasında bir efsane haline gelen “Eski iPhonelar Apple tarafından yavaşlatılıyor” inanışı Apple tarafından resmen doğrulandı.

Apple kullanıcıları cihazlarından memnun olsa da aradan geçen her yılda bir yavaşlama sorunu yaşarlar. Bu da yıllardır “Apple, bilinçli olarak eski iPhone modellerini yavaşlatıyor” inanışına sebep olmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise Reddit’te bir kullanıcı CPU DasherX adlı uygulama üzerinden Apple tarafından 1.400 MHz olan CPU hızının 600 MHz’e düşürüldüğünü, ancak pil değişimi ardından tekrar 1.400 MHz’e çıktığını belirtmişti.

Bunun üzerine The Verge Apple’a ulaşarak bu durumu sordu ve gelen resmi açıklamaya göre Apple “Özellik” dediği ayarlama ile işlemcileri yavaşlattığını resmen doğruladı.

Yapılan açıklamada ilk önce Apple “Telefonların en iyi deneyimi ve en uzun ömürlü kullanımı sağlamak için” sözleriyle başlayarak aynı zamanda soğuk ortamda ve uzun kullanımlarda lityum-iyon pillerin sorun çıkartabileceğine değinmiş. Bu nedenle performansı düşen iPhone 6, iPhone 6S ve iPhone SE modelleri için sunduğu güncellemede bu “özelliği” eklediğini belirten Apple, iOS 11.2 güncellemesi ile beraber iPhone 7’ye de eklediklerini belirtiyor.

Buradan anlayabileceğimiz üzere Apple, iPhone modellerini daha uzun ömürlü olması için yavaşlattığını kabul ederken, iPhone 7’nin de yavaşlatılmaya başlandığını da kabul etmiş oldu. Tabii genel kanı Apple’ın stratejisi gereği yeni iPhone modelleri satmak için yavaşlattığı düşünülse de Apple buna deyim yerindeyse “Telefonları daha uzun süre kullanın diye yavaşlattık” bahanesi üretmiş gibi görünüyor.

Bakalım Apple’ın bu açıklaması iPhone kullanıcıları açısından bir anlam ifade edecek mi, satışları etkileyecek mi hep beraber göreceğiz.