Çok Konuşulan Apple Otonom Araçlarının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Yaklaşık iki hafta önce Apple’ın California’da otonom araçları kullanmak için aldığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise aktif kullanımdayken görüntülendi.

Apple’da artık sürücüsüz araç sektörüne resmen girdi. Geleceğin yaygın teknolojilerinden olan otonom araçlara birçok araba markasının yanında teknoloji şirketlerinin de çokça ilgi gösterdiğine ve bu yönde çalışmalar yaptıklarına çokça şahit olmuştuk. Bu şirketlerden biri olan Apple’ın çalışmalarının meyvelerini yavaş yavaş olsa da görmeye başladık.

Apple kendi sürüş teknolojileri test etmek üzere Lexus RX450h SUV’ı kullanıyor. Resimde de görebileceğiniz üzere araç, en az iki tane radar, bir dizi fotoğraf makinesi ve çeşitli sensörlerle donatılmış. Bu nokta da ilginç bir bilgi ortaya çıkıyor. Apple’ın kullandığı bu ürünler kendi tasarımı değil, dışarıdan direkt hazır olarak alınan ürünler.

Hazır olarak almasından çıkan sonuç, teknoloji devinin kendi aracını yapmaktan ziyade araçların yazılımına odaklandığı. Genelde piyasaya sürdüğü ürünlerin üretimini de elinden geldiğince kendi ürettirmeye çalışan Apple, şimdilik yazılımla ilgilense de ileriki dönemlerde kendi üretimine geçebilir.

Bakalım önümüzdeki dönemlerde otonom araçlarda açık ara lider olan Tesla’nın konumu değişecek mi?