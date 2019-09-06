Apple Music Web sürümü beta olarak yayınlandı

Apple Music, uzun zamandır beklenen web player‘ı bugün public beta olarak kullanıma açıldı. Apple Music’in bilgisayarlarda dinlenmesi için iTunes yazılımını zorunlu tutuluyordu. Mac’lerde oldukça hızlı Windows’ta ise aksine hantal çalışan bu uygulama kullanıcılardan çok fazla eleştiri aldı.

Apple Music’in web sürümü ile herhangi bir uygulamaya gerek duyulmadan internet üzerinden müzik dinlemek mümkün olacak. Rakipleri Spotify ve YouTube Music’te bulunan web player Apple Music’in en büyük eksiklerinden biri olarak görünüyordu.

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy Note 10+ incelemesi | 11.500 TL eder mi?

Apple, herhangi bir servisini kullanıma sunarken genel olarak kendi cihazlarıyla olan entegrasyonunu göz önünde bulunduruyor. Apple Music’in web sürümünün olması başka cihazlarda da rahatlıkla kullanılabileceği anlamına geliyor.

İlgili adres üzerinden kayıt yaptıran tüm abonelerin kullanımına açılan web sürümü ile kullanıcılar, Apple Music’te sahip oldukları tüm çalma listelerine, müzik kataloglarına direkt olarak erişebiliyorlar. Bu sayede kullanıcılar Apple Music uygulamasını indirmeden platforma erişim sağlayabilecek.

Şirket, yeni platformu denemek isteyen yeni kullanıcıları için ücretsiz deneme imkanı da sundu. Kullanıcılar, ücretsiz olarak platformu deneyip abone olup olmamak istediklerine karar verebilecek.

Rakiplerinin her platformda olması sonucunda çok geniş bir kitleye sahip olduğunun farkına varan Apple, bu konudaki atılımlarını gerçekleştirerek yeni web platformu ile kullanıcılarının gönlünü kazanmayı hedefliyor. Bu platformun Apple için bir başarı getirip getirmeyeceğini ise ilerleyen zamanlarda göreceğiz.