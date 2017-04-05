Apple Music’in Android uygulaması tasarım değişlikleri gibi birçok değişiklikle beraber güncellendi! Yapılan değişikliklerin detayı yazımızda!

Apple’ın Spotify gibi müzik platformlarının popülerleşmesinden sonra alternatif olarak piyasaya çıkardığı Apple Music, şaşırtıcı biçimde Android içinde yayınlamıştı. Anlaşılan Apple uygulamasının popülaritesini arttırmaya kararlı. Çünkü Apple Music’in Android uygulaması, geçtiğimiz Eylül ayında yayınlanan iOS 10 güncellemesini takriben, tasarımı gelen güncellemeyle beraber büyük bir değişim geçirdi. Bu yeni tasarım iOS 10’a özgü olan şarkı sözleri gibi birçok özelliği de desteklemekte. Ayrıca Android’de ilk defa olmak üzere geliştirilmiş özel bir kütüphaneyi de içermekte.

Sürüm 1.2.1’den direkt 2.0’a atlanılan güncellemede basitleştirme ve sadeleştirmeye öncelik verilmiş. Apple, kategorileri basitleştirerek dört ana başlıkta toplamış. Şarkılar kategorisi bir önceki sürümden farklı olarak arşiv içine alınmış. Ayrıca yeni müzik başlığı da artık göz at kategorisinde yer almakta.

Bakalım Apple rakiplerinin günden güne artan büyümesini bu gibi güzel hamlelerle durdurabilecek mi? Apple Music’in Android uygulamasını, Android 4.3 sürümü ve üzeri yüklü cihazlarınıza aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Android uygulamasını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.