Apple Maps, Afyonkarahisar’ı Ayfonkarahisar Yaptı!

Apple Maps, Afyonkarahisar’ı Ayfonkarahisar Yaptı!

2 Kasım, 2017 Diğer 0 yorumlar

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Apple’ın haritalar servisinde dikkat çeken bir hataya göre Afyon, Ayfonkarahisar olarak geçiyor.

Yazılımsal olarak geliştirilen birçok uygulama ve programlarda arada sırada komik hatalar görürüz. Ancak bu sefer ortaya çıkan hata fazlasıyla güldürüyor. Apple’ın Haritalar servisine girip baktığınızda her şer normal görünüyor iken, Afyonkarahisar şehrimize doğru haritayı yaklaştırdığınızda oldukça garip ve komik hata kendini belli ediyor.

Yukarıda görebileceğiniz gibi Afyonkarahisar’ı Ayfonkarahisar olarak yazan Apple, aynı zamanda iPhone’un okunuşunun Ayfon olması dolayısıyla oldukça komik bir sonuç elde etmiş oluyoruz. iPhonekarahisar da denilebilecek şehir hatasını Apple’ın en kısa sürede düzelteceğini düşünüyoruz.

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