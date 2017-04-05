Apple, MagSafe’i USB-C’ye Dönüştürme Planları Peşinde

Apple’ın MagSafe şarj kablosu kulanıcılar tarafından çok seviliyordu ancak yeni MacBook Pro ile USB-C üzerinden şarj devri başladı.

Apple’ın MagSafe şarj protu hala MacBook Air gibi modellerde yer alıyor. Kablonun mıknatıslı olması ise bilgisayar için önemli bir avantaj ve istenmeyen duurmda bilgisayara herhangi bir zarar vermiyor. Şirketin son patent başvurusu ise büyük sürpriz yarattı. Bu bşavuruya göre MagSafe’i USB-C’ye dönüştüren bir adaptör geliyor olabilir.

Patent dosyasına göre başvuru geçtiğimiz sene yapılmış. Yeni MacBook modelleri bu adaptör sayesinde artık MagSafe üzerinden şarj olabilir. MagSafe ile USB-C arasında büyük bir çoğunluk MagSafe’i tercih ediyor.

Griffin isimli bir girişim daha önce MagSafe benzeri USB-C kabloları yapmıştı. Bu kablolar yaklaşık 40 dolardan piyasada satılıyor. İşin ilginç yanı ise Apple’ın patent başvurusu ile Griffin’in BreakSafe Magnetic USB-C adaptörünün piyasaya çıkışı aynı gün olmuş.