Apple, MacBook Modelleri İçin Kendi ARM İşlemcilerini Geliştirebilir

Apple yeni çıkacak MacBook modellerinde kullanacağı işlemcileri ARM mimarisi ile kendisi tasarlayarak yarı iletken üretimini gerçekleştirebilir.

Nikkei tarafından yayınlanan habere göre Apple, Intel ve Qualcomm’un parçalarını daha az kullanmak için ARM mimarisi üzerinde bazı çalışmalar yapıyor. Şirket kendi geliştireceği işlemci ile özelikle enerji tüketiminde çığır açmayı planlıyor.

Arm Holdings tarafından geliştirilmiş olan mimari Apple gibi üreticilere lisanslanıyor. Mobil endüstride yer alan işlemcilerin %95’i ARM mimarisini kullanıyor. Mimari dizüstü endüstrisinde de kullanılmaya başlandıkça daha taşınabilir ve batarya ömrü yüksek cihazlar karşımıza çıkabilir.